Mbappé hace revelación sobre final del Mundial y envía mensaje a Lionel Messi

Miami, EE UU.- Kylian Mbappé reconoció que hubiese deseado estar en la final de la Copa del Mundo y no ser el máximo anotador tras los dos goles que marcó en el juego por el tercer lugar ante Inglaterra.

Francia cayó 6-4 en un partidazo y Mbappé llegó a 10 goles en el actual certamen. Además, el 10 de Francia ahora es el máximo goleador en la historia de Copas del Mundo con 22 anotaciones, uno más que Lionel Messi.

Con relación a ese récord, Mbappé dijo que Messi muy seguramente anotará en la final ante España: "¿El récord? Messi marca todo el tiempo, mañana seguro hará un gol". Reconoció que "habría preferido no ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales y estar jugando la final del mundo". Sobre el juego ante Inglaterra, reconoció los errores que cometieron y donde trataron de remontar un duelo que llegaron a estar 4-0. "Puedo entender por qué algunos podrían sentir que, en la primera mitad, estábamos siendo complacientes o faltando al respeto a la camiseta. Personalmente diría que simplemente estábamos siendo humanos y lamentablemente no podemos permitirnos ser humanos. Creo que estábamos completamente desconectados y ellos ciertamente nos dieron un llamado de atención", cerró.

Registro

Kylian Mbappé anotó este sábado un doblete contra Inglaterra y con 10 goles supera provisionalmente por dos a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro, y como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, con 22. El delantero del Real Madrid marcó en el minuto 48 del partido por el tercer puesto con un tiro cruzado, y sumó su segundo en el 66, ambos gracias a sendas asistencias de Michael Olise. Mbappé, de 27 años, era uno de los cuatro jugadores franceses que repetía titularidad tras jugar el partido de semifinales contra España, con el objetivo de superar a Messi, de 39, que suma ocho goles pero había repartido una asistencia más que el francés por la Bota de Oro.