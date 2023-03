Karim Benzema carga contra la FIFA tras entregar The Best a Messi

MADRID, ESPAÑA.- Karim Benzema dejó evidenciado su malestar luego de que el pasado lunes la FIFA otorgara el premio The Best a Lionel Messi. El galardón al argentino no sentó nada bien al francés ganador del Balón de Oro 2022.

A través de su Instagram, el delantero y capitán del Real Madrid publicó una imagen en donde repasa todos los títulos, trofeos y galardones conseguidos con el Real Madrid y Francia durante el periodo analizado por la FIFA para entregar los premios.