Diego Vázquez revela las razones por la que no votó por Lionel Scaloni

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diego Vázquez, actual seleccionador de Honduras ha sido nuevamente noticia en su natal Argentina, pero esta vez por su decisión de no votar por Lionel Scaloni en el premio The Best al mejor técnico. El estratega le explicó su desición al diario Olé.

Hay que recordar que la definición de los puntos en los premios de la FIFA es por medio de los votos de los entrenadores y capitanes de todas las selecciones afiliadas, un periodista por país y la opinión de los aficionados a través de una votación en la web.

De todos los argentinos que votaron, el único que no se decantó por el DT campeón del mundo fue Diego Vázquez, quien eligió al marroquí Walid Regragui en detrimento de Lionel Scaloni.