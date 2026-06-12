Julián Quiñones, primer nacionalizado en inaugurar las redes de un Mundial

Eso sí, lo del mexicano tiene un dato inédito: es el primer futbolista que marca el primer tanto inaugural con un país en el que no nació.

Ciudad de México, México.- La lista privilegiada tenía 22 nombres anotados y ayer el nacionalizado mexicano Julián Quiñones se apuntó como el vigesimotercer futbolista en anotar el primer gol en la historia de los mundiales adultos.

El oriundo de Colombia es el primer naturalizado que firma el gol de apertura en una Copa del Mundo . Nunca antes el Tri había tenido un futbolista que tuviera esa distinción de abrir los cartones en la competición más importante del balompié.

El primero en el listado de 23 fue el francés Lucien Laurent, quien mojó en Uruguay 1930.

Son 16 países que tienen ese membresía y el que más lo hizo fue Alemania con los tantos de Josef Gauchel (1938), Paul Breitner (1974), Jürgen Klinsmann (1994) y Philipp Lahm (2006).

Brasil sigue con tres y atrás su ubican tanto Argentina como Francia con dos cada una. El resto está conformado por un grupo de 12 selecciones, que lo hicieron en una ocasión.

Quiñones se sumó ayer con su diana en el Estadio Azteca e hizo historia para el fútbol mexicana y para esta área del mundo. Ninguna selección de Concacaf había inaugurado las redes en una Copa del Mundo. México lo hizo en United 2026.