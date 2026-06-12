Julián Quiñones, primer nacionalizado en inaugurar las redes de un Mundial

Ciudad de México, México.- La lista privilegiada tenía 22 nombres anotados y ayer el nacionalizado mexicano Julián Quiñones se apuntó como el vigesimotercer futbolista en anotar el primer gol en la historia de los mundiales adultos.
Eso sí, lo del mexicano tiene un dato inédito: es el primer futbolista que marca el primer tanto inaugural con un país en el que no nació.
El oriundo de Colombia es el primer naturalizado que firma el gol de apertura en una Copa del Mundo. Nunca antes el Tri había tenido un futbolista que tuviera esa distinción de abrir los cartones en la competición más importante del balompié.
Alemania sabe del tema
El primero en el listado de 23 fue el francés Lucien Laurent, quien mojó en Uruguay 1930.
Son 16 países que tienen ese membresía y el que más lo hizo fue Alemania con los tantos de Josef Gauchel (1938), Paul Breitner (1974), Jürgen Klinsmann (1994) y Philipp Lahm (2006).
Brasil sigue con tres y atrás su ubican tanto Argentina como Francia con dos cada una. El resto está conformado por un grupo de 12 selecciones, que lo hicieron en una ocasión.
Quiñones se sumó ayer con su diana en el Estadio Azteca e hizo historia para el fútbol mexicana y para esta área del mundo. Ninguna selección de Concacaf había inaugurado las redes en una Copa del Mundo. México lo hizo en United 2026.
Primeros anotadores en el Mundial 2026:
-Lucien Laurent de Francia en Uruguay 1930
-Ernesto Belis de Argentina en Italia 1934
-Josef Gauchel de Alemania en Francia 1938
-Ademir de Brasil en Brasil 1950
-Miloš Milutinović de Yuguslavia en Suiza 1954
-Agne Simonsson de Suecia en Suecia 1958
-Héctor Facundo de Argentina en Chile 1962
-Pelé de Brasil en Inglaterra 1966
-Dinko Dermendzhie de Bulgaria en México 1970
-Paul Breitner en Alemania en Alemania 1974
-Bernard Lacombe de Francia en Argentina 1978
-Erwin Vandenbergh de Bélgica en España 1982
-Alessandro Altobelli de Italia en México 1986
-Omam-Biyik de Camerún en Italia 1990
-Jürgen Klinsmann de Alemania en USA 1994
-César Sampaio de Brasil en Francia 1998
-Papa Bouba Diop de Senegal en Corea y Japon 2002
-Philipp Lahm de Alemania en Alemania 2006
-Tshabalala de Sudáfrica en Sudáfrica 2010
-Marcelo (autogol) para Croacia en Brasil 2014
-Yuri Gazinsky de Rusia en Rusia 2018
-Enner Valencia de Ecuador en Qatar 2022
-Julián Quiñones de México en United 2026