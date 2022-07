El jugador de Olimpia, Yan Maciel, asegura que “el objetivo grupal que es salir campeón”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Yan Maciel dos Santos ha sido el gran fichaje de Olimpia de Pedro Troglio de cara al torneo Apertura 2022 en Honduras y la Liga Concacaf.

El brasileño ya demostró en pretemporada de lo que es capaz y el mismo Troglio está contento con su rendimiento. El carioca le ha dado otra cara al equipo blanco.



Este martes habló para los medios de comunicación, aseguró que quiere ganar la Liga Concacaf y de las charlas que ha tenido con Pedro Troglio, DT del Olimpia.

¿Qué les dejó la gira por Estados Unidos?

“Hicimos una buenísima pretemporada en los partidos amistosos y estamos listos para encarar de la mejor forma el inicio del torneo en Honduras”.

¿Cómo va su adaptación al grupo?

“Muy bien, esto me servió de la mejor manera ya estoy bien acoplado, el cuerpo técnico me ha dado la confianza y me siento al 100% para comenzar el sábado con una victoria”.

¿Qué lo motivó para venir al Olimpia?

“Es un equipo grande de Centroamérica, el mejor del país, eso te motiva a pelear por el título y conseguir también la Liga Concacaf que es un sueño que tengo”.



¿Qué le ha parecido Honduras?

“He conocido poco, ya fuimos a la playa, pero estoy muy contento de estar acá y por el cariño que me brinda la afición. Espero responderles con todo en la cancha”.

¿Cómo espera el inicio del torneo?

“De la mejor manera, ojalá que sea con una victoria para comenzar de bien el torneo y luego ir sumando poco a poco para conseguir el objetivo grupal que es salir campeón”.

¿Qué ha charlado con Pedro Troglio?

“Hemos tenido buenas pláticas me ha hecho entender lo que quiere de mí para que pueda aportar de la mejor manera. Cada día voy entendiendo su ida. Me dice que disfrute de mi fútbol”.



¿Qué diferencia ve con el Águila y Olimpia?

“La estructura de equipo es mejor que la de allá, tiene un complejo de primer nivel y eso te suma y motiva a trabajar cada día”.