¿Con quién se estrenarán Los Potros? Así se jugará primera jornada en el regreso de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La espera para disfrutar el fútbol hondureño llegará a su punto final el próximo fin de semana. La Liga Nacional volverá a encender el espectáculo de primera división este sábado en una vibrante jornada que todos los equipos buscarán sellar con victoria.

Los Potros de Olancho serán la novedad en el inicio del Apertura. Como son los recién ascendidos, querrán demostrar su poderío en su estreno.



Los horarios y escenarios aún están sujetos a cambios. El 30 y 31 de julio se jugará esta jornada.

¿Olimpia, Motagua, Real España y Marathón con qué elencos se medirán en el arranque del torneo?

Aquí te dejamos los cruces de la primera jornada:



Sábado:

Real Sociedad vs. Marathón 6:00 PM

Vida vs. Olimpia 7:30 PM

Domingo:

Olancho FC vs. Victoria 3:00 PM

Motagua vs. Honduras de El Progreso 4:00 PM

Real España vs. Lobos de la UPN 5:00 PM



