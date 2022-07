Keosseián responde las críticas sobre los fogueos con equipos de ascenso: “ Lo importante es cómo llegues a la recta final”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marathón está intensificando los trabajos y amistosos de pretemporada y ya tienen la mente puesta en Real Sociedad, primer rival del torneo Apertura 2022-23. El Monstruo busca ser protagonista en el campeonato.

A falta de 10 días para el inicio del campeonato liguero, los Verdolgas sostenieron un partido contra el Victoria de La Ceiba, y en previo al choque el uruguayo Manuel Keosseián habló con la prensa deportiva.

El charrúa valoró la pretemporada que realizó el equipo, habló del papel que están teniendo los nuevos fichajes y respondió a la crítica de que los fogueos han sido únicamente con clubes de la Liga de Ascenso.

VEA: “No se enojen panzones, tengo las energías de un búfalo”: Rambo de León tras fichar por su nuevo equipo

- LA ENTREVISTA-

La Pretemporada: “Estamos terminando ya. Nos falta el juego de hoy y el sábado jugaremos contra Honduras Progreso. Hemos hecho pretemporada muy buena diría yo para el equipo”.

“Hay chicos nuevos que se están incorporando y tratando de adaptarse, pero estamos bien y vamos a buscar hacer muy bien las cosas”.

Fogueos con equipos de segunda división: “¿Quién dice eso? Los trabajos de preparación son así, no interesan los resultados, interesa que el equipo vaya tomando ritmo y en eso estamos. Si ganamos por poco o goleamos no me interesa. Lo importante de esto es la recta final - cómo lleguemos al final del campeonato- porque la obligación es lograr el título y nosotros trabajamos para eso”.

Covid-19 en el equipo: “Si hay, pero es poco, siempre hay que tener cuidado porque el virus sigue. En líneas generales hemos hecho una buena tarea y nos sentimos listos para lo que viene”.

Adaptación de los fichajes: “ Los refuerzos están bien han llegando en buena forma y están aportando; ellos en su totalidad han adquirido un compromiso. Los últimos que llegaron que Bayron (Rodríguez) y Clayvin (Zúniga) tienen poquitos días y los he notado con mucha entrega”.

¿Más refuerzos? “Bueno... el grupo en principio es este, pero como el cierre de las inscripciones es hasta el 23 de agosto de repente aparece un jugador que nos pueda interesar”.

ADEMÁS: Hernán “La Tota” Medina adelanta posibles fichajes y las sensaciones tras pretemporada en EEUU

Clayvin estuvo por no llegar: “Sí, se iba a ir, pero insistimos un poco con él y se logró integrar al equipo hace tres dias. Pienso que va ser un aporte interesante con nosotros”.

Oportunidad a los jugadores Sub-20: “Estoy contento porque han sido cuatro futbolistas de Marathón que fueron titulares; sin embargo esta es otra historia, somos un equipo de primera y nosotros vamos a poner a quien esté mejor. Ojalá que tengan un buen rendimiento con nosotros y eso le dé la posibilidad de estar en Indonesia 2023”.

Inicio del torneo: “Arrancamos dos partidos de visita (Real Sociedad y Honduras Progreso), todos partidos duros, sabemos que todos los equipos nos estamos adaptando y ojalá que nos pueda ir bien de entrada”.

VEA TAMBIÉN: Jorge Benguché queda fuera del Cerro Largo de Uruguay y vuelve al Olimpia