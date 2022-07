“No se enojen panzones, tengo las energías de un búfalo”: Rambo de León tras fichar por su nuevo equipo

YORO, HONDURAS.- Rambo de León tiene nuevo equipo a sus 42 años. El histórico jugador catracho jugará para el Atlético Júnior del Negrito, Yoro de la segunda división de Honduras.

El veterano mediocampista ya había explicado anteriormente que quería seguir jugando por al menos un año más, pese a que su situación con el San Juan se vio afectada por diferencias con el entrenador José Alvarado, quien no lo tomaba en cuenta.

Ante esto, muchos aficionados esperaban el retiro de Rambo, pero el futbolista sorprendió y sumará su club número 25 en su carrera. Las críticas llegaron para el jugador porque muchos consideran que ya no tiene edad para seguir activo.

El mediocampista, que tiene vasta experiencia en el fútbol de Europa, respondió a esos comentarios y aseguró que: “No se enojen panzones, tengo las energías de un búfalo”.

“Aquí estamos metiéndole duro, gimnasio y entrenamiento; 42 añitos, pero solo es la edad, porque físicamente como que tuviera 25, o capaz menos. Tengo más energías que un búfalo carajo”, comenzó diciendo en un corto video que publicó.

Además, Rambo dijo que junto al japonés Kazuyoshi Miura, son los únicos jugadores que después de los 40 siguen activos. El nipón tiene el récord de ser el jugador más longevo (55 años) que continúa jugando a la pelota en el mundo.

“Solo somos dos en el mundo, un japonés (Kazuyoshi Miura) y yo de ahí no hay otro que tenga la edad de nosotros que pasa de los 40, así que no se enojen panzones, sobre todo esos feos, que no se enojen. Los que somos guapitos y estamos bien físicamente estamos ufff, sabroso papi”, cerró.

De esta manera, Rambo suma su vigésimo quinto equipo de su carrera profesional, desde que debutó con Platense en 1996 para luego pasar por Uruguay, México, Italia, China, Guatemala y El Salvador.

