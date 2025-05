Fichajes: Baja en Barcelona, Nico Williams a Real Madrid y Enzo Fernández rompería el mercado

La tranquilidad en el entorno del FC Barcelona ha sido sacudida por las recientes declaraciones del presidente Joan Laporta respecto a la renovación de Lamine Yamal. En una entrevista con Esports 3, el máximo dirigente del club confesó que el acuerdo con el joven prodigio aún no está cerrado."El tema de Lamine está hablado, pero aún falta la firma. No puedo decir que está hecho si no está hecho".