Del abandono a posible escenario de primera división: La Paz abre puertas del estadio Roberto Suazo Córdova

“La idea de remodelar el estadio nace antes de ganar las elecciones (2017), antes de ni siquiera haber participado en una contienda política. La idea nace por el descuido, a nuestro gran amigo Suazo Córdova no le dio tiempo para terminarlo siendo él presidente y las autoridades locales quedaron ahí y sin pena ni gloria en el estadio. En ese entonces yo me dije: ‘Si Dios y el pueblo me apoyan vamos a poner la mente en el estadio, algo tenemos que hacer’, comenzó explicando el edil.

Durante su conversación con EL HERALDO el alcalde Aníbal Flores reconoció que han estado en conversaciones con los Lobos UPNFM para que el conjunto universitario juegue como local sus partidos de Liga Nacional en el coloso paceño.

Durante las negociaciones, el club de primera división ya ha tenido la oportunidad de disputar dos partidos amistosos en el Roberto Suazo Córdova, comenzando así a ganarse el cariño del público local y de paso encendiendo la esperanza entre los paceños para que en el corto plazo puedan disfrutar del fútbol de primera división por primera vez en su ciudad.

“Si los Lobos agarran el estadio como local podrían otros equipos agarrarlo como cancha alterna y esto beneficiaría bastante a la población de La Paz para toda aquella gente emprendedora y que pueda apoyarse de un proyecto tan importante como es el estadio Roberto Suazo Córdova”, aseguró el alcalde.

Flores añadió que esperan poder llegar a un buen acuerdo con los Lobos para que el estadio cuente con partidos de primera división, añadiendo a la vez que esto no solamente beneficiará a la ciudad que es cabecera departamental de La Paz, sino que también a los demás municipios aledaños.

“Estoy seguro que vamos a poder llegar a un buen acuerdo con los Lobos y si esto es así en hora buena por nosotros, no solamente el sector del municipio de La Paz, sino también los demás municipios del departamento. Habrá por primera vez en esta zona partidos de primera división, en nuestro municipio y en el estadio que nos dejó nuestro gran amigo Roberto Suazo Córdova”, indicó el edil paceño.

Por su parte el vicepresidente de los Lobos UPNFM, Darío Cruz, tras ser consultado por EL HERALDO reconoció que ya han realizado visitas al estadio de La Paz para que en un futuro esta pueda ser su nueva sede, sin embargo, señaló que a pesar de contar con una muy buena cancha al coloso le faltan varios aspectos básicos para albergar encuentros de Liga Nacional en este momento.

“Realizamos una visita al estadio para supervisar en qué condiciones se encuentra. Vimos que hay una muy buena cancha, pero que es lo único que tiene. No hay agua potable, no hay energía eléctrica, no hay camerinos, no hay baños para los espectadores, la malla de seguridad que separa la gradería de la cancha tampoco existe pero no está en buenas condiciones, no hay espacio para la instalación de área de venta de comidas, venta de boletos, las condiciones son bastante difíciles para efectuar partidos de primera división”, indicó el directivo de la manada.

Asimismo, Cruz reveló que de parte de la Municipalidad de La Paz el ofrecimiento que les hicieron es llegar a un acuerdo para invertir en los mejoras que aún quedan por hacer en el Roberto Suazo Córdova, aunque reconoció que esto ya es muy complicado para el cuadro universitario, ya que los costos rondarían una cantidad cercana al millón de lempiras.

“Para nosotros es bien difícil invertir en algo que no es de nuestra propiedad porque somos una institución diferente y distinta al resto, así que nosotros en este momento no tenemos condiciones para invertir y desarrollar porque la inversión es demasiado grande y se sale de la capacidad financiera que tiene el equipo”, manifestó el vicepresidente de los Lobos.

A pesar de señalar las dificultades que en este momento impedirían que los Lobos sean locales en La Paz, Cruz reconoció el recibimiento de la afición de La Paz durante los encuentros de pretemporada que han disputado, a la vez que no descartó que si se logran llevar a cabo los trabajos aún pendientes el equipo universitario pueda jugar en el que es uno de los inmuebles con mayor capacidad para fanáticos en el país.

“Es una buena opción, es una buena alternativa, por eso le digo que la cancha es impecable para practicar el fútbol, realmente ahí se podría practicar un buen fútbol, desafortunadamente está en malas condiciones, no por culpa de las autoridades actuales, ellos acaban de asumir, sino que por la desidia y el abandono que por más de 36 años ha estado esta instalación deportiva en un país y en una ciudad donde necesitamos instalaciones deportivas”, expresó Cruz.

Del mismo modo el alto directivo de la manada añadió: “Dependerá de la inversión que se haga, no sé si la Conapid puede hacer una alianza con la Municipalidad de La Paz y mejorar las condiciones dado que la Condepor, el nuevo comisionado Mario Moncada no sé si se ha acercado por allá pero sería una buena oportunidad para que retomara en alianza la Condepor y la Municipalidad el estadio y creo que el gobierno ha destinado un buen presupuesto para el deporte. Creo que si ellos invierten el estadio puede estar listo en el resto del año y el próximo torneo se encuentra en buenas condiciones es una muy buena posibilidad”.

A pesar de lo complejo que luce el panorama para que los Lobos UPNFM tengan como sede el próximo torneo el Roberto Suazo Córdova, Aníbal Flores, quien se dijo como un alcalde muy futbolero, no pierde la esperanza de llegar a un acuerdo que beneficie tanto a la Municipalidad como al club universitario.

“Esperamos poder llegar a un acuerdo con los Lobos UPNFM para que ellos usen nuestra cancha como local, que la localía de ellos sea aquí en la ciudad de La Paz y a los demás equipos pues podría quedar como una cancha alterna, no hay ningún problema, siempre y cuando no afecte al equipo que nos va a tomar como locales”, manifestó Flores.

“Agradecemos esa gentileza de parte de los Lobos, que hayan puesto los ojos en nuestro municipio, en nuestro estadio y aquí que lo sepan los Lobos que los vamos a apoyar, los paceños somos muy futboleros, pero no solo nosotros, sino que el resto de los municipios del departamento estaremos ahí para apoyarlos en caso de que lleguemos a un acuerdo”, añadió.

En medio de las negociaciones con los Lobos UPNFM, el alcalde de La Paz detalló a EL HERALDO que han regulado el plan de arbitrios del estadio para que tanto equipos de primera como segunda división puedan disputar sus partidos ahí, siendo esta además la forma en que recaudan los fondos para darle el mantenimiento necesario a la instalación deportiva.