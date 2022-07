Joshua Vargas se sincera: Su inactividad, lo que ha afectado su carrera, ¿Renacerá con Honduras Progreso?

EL PROGRESO, HONDURAS.- En medio de los trabajos pre competitivos se incorporaron tres fichajes de momento, todos exPlatense; Aldo Fajardo, Osbet Pérez y Joshua Vargas.

Este último le concedió unas palabras a este medio tras finalizado el partido en San Pedro Sula y habló de su regreso al fútbol tras seis meses de inactividad, el reto que más grande que ha tenido en el fútbol y la posición en la que ve a este Honduras Progreso en el certamen que está por comenzar.

Además se refirió a sus mejores años en Marathón y Real España y piensa que esta esta es una oportunidad para volver.

Sensaciones de llegar al Honduras del Progreso: “Me siento muy alegre de estar aquí y de trabajar con el profe (Jhon Jairo López) que ya había trabajado con él en Platense”.

La pretemporada de los Rivereños: “Cerramos una gran pretemporada de los siete partidos amistosos que hicimos ganamos cinco y empatamos dos. Me gusta que el equipo tiene juventud y experiencia. Esperemos primero Dios que demos la sorpresa durante el torneo”.

LEA: Said Martínez habló sobre sus expectativas en el Mundial de Qatar 2022: ¿Qué partidos le gustaría dirigir? ¿En contra del VAR?

Su regreso tras la inactividad: “Sí, me quede sin jugar el torneo pasado por decisión propia y en el suceso emprendimos un negocio. Sin embargo, ya estamos de regreso con el fútbol. Ahora mismo me siento bien voy avanzando de poco a poco. El entrenador me ha dado la confianza y espero ayudar al equipo en el torneo”.

El sobrepeso ha sido su talón de aquiles: “El peso es lo que me ha afectado en mi carrera, pero esperemos estar listos en 20 a 25 días. Pienso que me he descuidado un poco en ese sentido, pero sé que debo volver a mi ritmo. Estoy enfocado para poder llegar al inicio del torneo a tono”.

La apuesta del Honduras del Progreso: Este es un equipo lleno de jóvenes, donde no hay maldad este es un equipo muy unido y esto es importante.

Creemos que vamos a dar la sorpresa este campeonato y la pretemporada actual ha sido una de las mejores como dice Jhon Jairo. La base será comenzar con pie derecho en Tegucigalpa”.

¿Será este el resurgir de Vargas?

“Le apostamos a eso. Venimos con más experiencia y luego de eso la confianza que te brinda el cuerpo técnico y los compañeros te da más tranquilidad para enfocarse en el objetivo”.

¿Un jugador más maduro en este 2022?

“Tengo una mente diferente a la de años atrás cuando llevas tiempo en esto todo cambia. Aprendes a ver el fútbol como debe ser hay muchos jóvenes que por jugar dos o tres partidos se agrandan y desaparecen”.

VEA: Nahúm Espinoza sobre política: ‘Al que más desconfianza le tengo es al que solo pasa hablando’