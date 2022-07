Nahúm Espinoza sobre política: ‘Al que más desconfianza le tengo es al que solo pasa hablando’

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nahúm Espinoza explica por qué salió de Televicentro, dice que los políticos son mentirosos y también revela lo que piensa de Salvador Nasralla.

Nahúm Espinoza es una persona con quien se puede hablar no solo de fútbol, sino que también de otros temas relacionados al país.

En esta segunda parte de la entrevista que brindó el entrenador hondureño a GRUPO OPSA, habla de que los políticos son unos mentirosos, también no tuvo problemas para referirse a Salvador Nasralla, a quien tiene mucho cariño, pero no dudó en analizar su trabajo como designado presidencial.

Por otra parte, reveló su lado más íntimo y dio unos últimos apuntes sobre el fútbol hondureño, precisamente de lo devaluado que está actualmente el técnico nacional.

LEA: Nahúm Espinoza: “Ya con el fútbol no tengo tanta pasión”

¿Cómo transcurre un día normal ahora que ha estado alejado del silbato y también de las cámaras?

Ya no trabajo en Televicentro. Hace unos meses que no trabajo en televisión y bueno, de las canchas más tiempo. Paso en casa con mi esposa que ya se jubiló. Entonces utilizando mi tiempo no tan productivamente, pero pensando mucho. Sobre todo meditando la vida en sí como tal y tratando de encontrarle sentido a muchas cosas que no tenía.

¿A qué obedeció su salida de Televicentro?

Lo que pasa es que yo tenía un arreglo con Rafael Ferrari (Q.D.D.G), yo venía del Olimpia, e iba a trabajar por mi conocimiento como entrenador a Televicentro. Eran dos partes. En la pandemia entiendo todo lo que sucedió, estuve con las reservas con “Cocli” Salgado y cuando se dio el despido, ahí yo dije: “hasta aquí nomás llegué” porque yo no soy periodista, no soy de televisión. Yo soy del fútbol. Mi primer trabajo siempre tiene que ser el fútbol, lo otro era, porque como el señor Ferrari me lo había dicho: ‘yo quiero que vos transmitás tus conocimientos en televisión’, claro, con él era una confianza y no se trataba solo de dinero, sino de él cómo era y cómo soy yo.

¿Cierra la puerta para la televisión?

Como lo hablábamos con Jenny Fernández, no puedes cerrar nada y hay veces que las necesidades pueden más que los deseos y yo no soy la excepción. En un país donde no trabaja medio mundo, donde todo mundo anda viendo cómo le hace para salir adelante y yo también, nada más que yo empecé desde hace un buen tiempo y por eso no tengo tanta dificultad.

ADEMÁS: Gervinho, exfigura del Arsenal, será nuevo compañero de Luis Palma en el Aris de Grecia

¿Sin resentimientos con TVC?

No, el resentimiento no es parte de mi vida, era resentido y lo voy a decir, muy resentido en mis años de juventud, pero Dios me ha dado tanto, una hermosa familia, me dio la vida, me dio oportunidades, pero sobre todo me dio la oportunidad de conocer cómo son las cosas, por ejemplo: la vanidad de la vida, o sea, de montón de tonteras que la gente se preocupa y que no sirven para nada. Yo lo descubrí y no necesito absolutamente nada. Lo único lógicamente, las cosas elementales, esas como sea, yo las tengo. Tengo la capacidad, y además Dios me cuida, no me preocupo.

¿Qué viene ahora?

No lo sé, no tengo ningún plan preestablecido, sí me gustaría hacer algunas cosas, pero ya no tengo tanta pasión como la tenía en su momento, ya con el fútbol no tengo tanta pasión y tengo que decirlo.

SU VISIÓN SOBRE LA POLÍTICA EN HONDURAS

Usted es una persona con quien se pueden ampliar muchos criterios, por ejemplo: ¿qué valoraciones puede aportar sobre la situación de país en el tema social, económico, político, entre otros?

Muy decaído. Un país que no produce nada, unos políticos que yo solo mentirosos veo, soluciones (Iniciativas o proyectos de ley) que no es cierto que las van a ejecutar, no es cierto.

Primero hay que tener un aparato productivo, un país que depende de las remesas de la gente que sale huyendo para ir a trabajar y con dificultades manda ese dinero para que los jóvenes de Tela, La Ceiba, solo bebiendo pasen y la gente a las 10 de la mañana en un Mall y ajá, y aquél que se está matando en Estados Unidos, ahí te das cuenta de la forma de pensar. Están equivocados.

En vez de decir que mi hijo, mi cuñado, mi primo se fueron para Estados Unidos y están haciendo un gran esfuerzo allá, bueno, yo tengo aquí algo qué hacer.

TAMBIÉN: El Real España firmó un importante convenio con Valmoral para fortalecer los valores dentro el club