Jorge Benguché rompe el silencio y revive las duras críticas que recibió

¿Qué le ha dicho el estratega argentino para que su nivel fuera en ascenso? “Que estuviera tranquilo y que siguiera trabajando”.

Las críticas en los últimos dos años para el ‘9’ de los Merengues fueron como una tormenta, pero él siempre se mantuvo concentrado. “Siempre tuve esa mentalidad que cuando andas mal, no sos el peor y cuando andas bien, no sos el mejor. No manejo tanto el asunto de los malos comentarios. Mi mentalidad es fuerte y supe manejar todo”.

Y continuó: “Me gusta jugar FIFA y uno no hace mucho énfasis en esas cuestiones solo me enfoco en seguir mejorando”, cerró el ariete.