Jorge Álvarez ilusionado por posible récord de puntos del Olimpia

“Hasta ahora no han hablado del tema de ofertas, se han escuchado rumores de equipos de la MLS, pero no estoy al tanto de eso, no tengo información, pero por los momentos estoy enfocado en Olimpia y la Selección de Honduras, vamos a seguir mejorando y esforzándonos para que en algún momento pueda llegar una oportunidad”, contó Álvarez.

Y agregó: “Es un buen momento, lo estoy disfrutando al máximo con mi familia y siempre un jugador va a estar esperando una oportunidad en el extranjero, con mucho gusto estaré esperando y si se da la oportunidad muy bien”.

Sobre si prefiere jugar en Europa o la MLS, Jorge afirma que jugaría donde llegue la chance.