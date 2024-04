Rubio lo revela: Brujería en Angola, lo que dice de Olimpia y ¿le dice adiós a la Bicolor?

No es una decisión sencilla tomar el reto de emigrar a el fútbol africano, especialmente cuando la mayor parte de tu vida la has hecho en Europa, pero el catracho Jonathan Rubio , se llenó de valor para vivir nuevas experiencias y explorar un mundo lleno de misterios.

Además, contó lo que más le ha sorprendido desde que llegó a Angola , admitió que le gustaría jugar en algún momento en la Liga Nacional y vestir los colores de los aurinegros. Y no desaprovechó para dejar claro que un regreso a la Selección lo ve de lejos, pues no le quita el sueño como años atrás.

Sí, esos niños les das un plato de arroz y te abrazan. Te hace pensar cosas como, pucha, yo me estoy quejando por tonteras y teniéndolo todo en los equipos. En lo personal me ha tocado mucho y me ha hecho ver la vida diferente.

Hay mucha cultura portuguesa, cuando yo llegué tenía mucho temor, porque me preguntaba cómo iba a ser la comida aquí, las costumbres y muchas cosas, pero ha sido fácil porque hay mucho portugués, la comida no cambió en nada para mí porque sigo comiendo lo mismo que comía en Portugal. También hay muchas cosas que se comen en Honduras como platanos o frijoles. El clima siempre es agradable está entre 25 grados.

Me levanto a las 6:00 am, salgo al entreno y me tardo más de una hora en llegar porque el tráfico es pesado. Hay muy buenas condiciones en nuestra sede. Desayuno y almuerzo con el equipo, luego estoy con mi esposa, amigos y voy a la iglesia. Aquí (Luanda) es muy bonito para vivir, es una de las ciudades más caras, hay playas y todo está muy bien.

Nunca se sabe. Estoy muy contento en este momento aquí, una de las cosas por las que vine fue porque aquí en África hay muy buenas condiciones económicas. El club me ha valorado mucho y me queda un año de contrato. Si me preguntan si voy a regresar a Europa pronto, no lo sé.

Sí. Siempre paso pendiente del equipo y de la Liga Nacional. Estamos sufriendo por la Máquina, ojalá fuéramos campeones. Real España hace mucho no pasa por su mejor momento, están lejos de estar en el lugar que se merecen. Las cosas no se ven que mejoren. Quiero que el equipo salga de ahí y que pueda levantar un título lo más rápido posible.

Uno no puede decir nunca porque nunca sabes las vueltas de la vida. Me gustaría jugar en algún momento en Honduras, eso sí, ahora mismo lo veo lejos. Ojalá un día se me pueda dar esa oportunidad. Si fuera en Honduras me gustaría jugar en la Máquina. Siempre he dicho que soy Real España.

Han pasado más de dos años desde tu último partido con la Bicolor, ¿qué pasa por tu cabeza?

Ya le perdí la ilusión a la Selección, ya no es algo que me quita el sueño como antes, recuerdo cuando era más joven anhelaba demasiado ir a la Selección. Mi última participación creo que fue el primer tiempo ante Estados Unidos en la eliminatoria y después no volví. Han pasado varios entrenadores y no volvía a ser tomado en cuenta. Si yo hubiera pensado en la Selección nunca hubiese venido a África.

¿Por qué crees que te borraron de la H?

No sé. No voy a estar diciendo es culpa de este o del otro. Es raro porque si vemos los partidos que jugué no estuvieron mal, tal vez uno que no hayas hecho bien las cosas, pero es normal. Yo respeto las opiniones de los entrenadores porque sé que no depende de uno y sé que muchas veces no es solo jugar bien. Estoy tranquilo la verdad.

¿Será que estar tan lejos es el motivo?

Yo estuve jugando muchos años en segunda división de Portugal y no era convocado, es más, criticaban mucho la segunda división de Portugal. Nunca tomé una decisión pensando en la Selección porque yo me debo a mi equipo. Un día estás y otro no te toman en cuanta.