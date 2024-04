Estado Islámico amenaza con atentado en partidos de la Champions League

Esta presunta amenaza surge en medio de la alta expectativa generada por los partidos entre Real Madrid vs Manchester City, Arsenal vs Bayern Múnich, PSG vs Barcelona y Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund.

Pero en medio de la sorpresa que ha causado esta noticia, desde España el diario Marca indicó que no hay de qué alarmarse y que nada ha cambiado en torno a la organización de los dos partidos que se disputarán en Madrid.

Asimismo, el citado medio español señala que tanto el Real Madrid vs Manchester City, como el Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund, contarán con fuertes medidas de seguridad al ser considerados como partidos de alto riesgo por parte del Ministerio del Interior de España.

“La delegación de gobierno ya tiene conocimiento de la melaza, pero no será hasta la mañana del martes, en la reunión de seguridad del partido, cuando se decidan tomar medidas extras de seguridad o no. Madrid ha dado sobradas muestras de la organización de este tipo de partidos y de saber tener la situación bajo control, aunque es cierto que el escenario que se presenta no es el mismo tras la directiva amenaza recibida”, informa el medio español.

Más allá del anuncio de medidas por parte de las autoridades, la pancarta con la supuesta amenaza ha causado mucha preocupación en los países que albergarán partidos de esta decisiva ronda en la Champions League.