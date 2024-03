Así quedaron los cruces de los cuartos de final de Champions League

Llave 1: Arsenal vs Bayern Múnich

Llave 2: Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund

Llave 3: Real Madrid vs Manchester City

Llave 4: PSG vs Barcelona



Arsenal, Atlético, Real Madrid y PSG abren las llaves como locales, reciben la vuelta para cerrar la eliminatoria Bayern Múnich, Dortmund, Manchester City y Barcelona.