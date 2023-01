Joana Sanz, esposa de Dani Alves, reaparece en redes con fuerte mensaje: “Tengan un poco de empatía”

BARCELONA, ESPAÑA.-Luego de varios días alejada de las redes sociales, Joana Sanz, esposa del jugador Dani Alves, publicó un video en el que hace un fuerte llamado a la prensa, al mismo tiempo que agradece a los seguidores de Alves.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”, dijo la acongojada mujer en una historia de Instagram.

En una segunda publicación la joven agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado durante esta difícil situación en la que se encuentra.