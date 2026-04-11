Jeaustin Campos explica su renuncia y reacciona a castigo de cuatro partidos

San Pedro Sula, Honduras.- Jeaustin Campos salió al pasó en una conferencia de prensa organizada en la sede del Real España para explicar lo sucedido en la derrota contra el CD Choloma y también para pronunciarse sobre el fuerte castigo de cuatro partidos que recibió por parte de la Comisión de Disciplina. El técnico costarricense se extendió largo y tendido, detalló el motivo de su renuncia y por qué recapacitó para seguir en el banquillo aurinegro. Aboga por un mejor arbitraje, así como la utilización del FSV y una mejora en la Liga Nacional. Campos expresó su decepción con lo que ha vivido respecto al arbitraje en el Torneo Clausura 2026. "La verdad que si es una frustración enorme, los que estamos en el frente de batalla somos los que sufrimos las consecuencias, rabia, impotencia, nuestros jugadores dentro del campo ya lo perciben, no es están difícil no percibirlo, como dice el presidente (Elías Burbara), hemos recibido ataques frecuentes, no se si son voluntarios o involuntarios, no es la primera vez", empezó diciendo.

"La Liga, permítamelo decirle, un extranjero que viene acá, la Liga es muy linda, a mi me encanta, me gusta la competencia, hay muy buenos estadios, hay muchísimos esfuerzos de todos lados para mejorar la Liga, lo de la pantalla de repeticiones me parece que tiene que ayudar, los estadios se están remodelando, las canchas han sido mejores, hay muchas cosas en las cuales que se están invirtiendo, son esfuerzos importantes, pero también no debemos de normalizar las cosas que están pasando, hoy es el Real España, mañana puede ser otro equipo. La Liga tiene un potencial para crecer muchísimo, hay buenas intenciones y que no se manche la competencia, nosotros no tenemos ningún problema, se lo decía al presidente ayer cuando le presente la renuncia, conversamos un poco, yo estoy muy identificado y parte de la pasión con que defiendo este equipo me trae consecuencias también, pero yo le decía que es complicado porque tenemos que golpear la mesa, a nivel de escritorio se tiene que trabajar, nosotros no estamos pidiendo que nos favorezcan en cosas que no han pasado desde que yo estoy acá, pero nosotros competitivamente dentro del campo, con el Fair Play de la mano, (pedimos) una competencia justa, perdimos contra Olancho 3-0, el único partido que para mí hemos perdido oficial, yo fui claro en la conferencia de prensa, ese día no pusimos ni las manos, fueron errores de nosotros, es fútbol", agregó. Jeaustin Campos fue incluido en el acta arbitral por lanzar la tarjeta de FVS al aire y después se fue del campo antes del final del partido. El tico reveló el motivo por el cual decidió marcharse. "Estuvimos hablando con el presidente bastante tiempo, al final las palabras de él a mi me calaron, el otro día cuando hable de la dignidad, hablo de la salud, salí antes del juego, tuve una crisis gastrointestinal que todavía estoy padeciendo, no se han quitado las nauseas, es un tema de salud, yo valore tomar esa decisión porque hay algo más digno del ser humano es la salud, no quiero ponerla en peligro ni tenerla ahí jugándose en este tipo de situaciones, al final este es mi trabajo, tampoco vale la pena, por eso dentro de todo es mi decisión y estas palabras del presidente me satisfacen mucho". El estratega valoró lo positivo de su equipo en esta temporada y no pierde el sueño de conquistar el título. "Estamos en primer lugar, jugando bien, el equipo está unido, los muchachos a pesar de tener muchos lesionados siguen manteniendo el nivel de juego en canchas difíciles como la anterior y vamos a seguir compitiendo, los que no han participado lo están haciendo bastante bien, estamos con una ilusión que este tipo de eventos no nos lo van a quitar ni la ilusión de competir, ni menos la ilusión de ser campeón, hacia ese objetivo vamos, no estamos exentos de que se sigan equivocando contra nosotros, ya escuchamos al presidente, estamos claros cual va a ser la disposición, el pensamiento del club con respecto a este tipo de cosas. Es un motivo importante para seguir en la institución, para seguir adelante con el proyecto que tenemos y consolidarlo al final de la temporada".

¿Por qué decidió seguir con Real España?

¿De qué manera lo convencieron de cambiar de opinión y quedarse en la dirección técnica?, le preguntaron a Campos. Y respondió: "Yo después del partido se lo dije a un periodista de La Prensa que me entrevisto, me pregunto que si era definitivo, yo dije quién soy yo para cambiar esto, tendrían que pasar muchas cosas, así mismo se lo exprese al presidente. Hable con él, le puse mi renuncia y que definitivamente tendría que pasar algo para que eso no sucediera, es un tema más de salud, el jueves me asusté un poco, todavía estoy medio tocado, de hecho tuve que salir antes del juego, no me sentía bien, es un tema que innecesariamente te podes enfermar porque al final son cosas de fútbol, no pasa nada, pero ya cuando pasan estas cosas sí". Y prosiguió: "Sin la calentura del día del juego, lo he pensado bien y yo quisiera abogar por una competencia justa, en donde he estado lo he intentado hacer, y entre muchas otras cosas que ha mencionado, el equipo se ha construido bastante bien, siempre ha estado peleando, jugando bien, ha evolucionado muchísimo y que iba a tener la solicitud de ese cambio porque no solo dentro del campo se tiene que jugar, sino que también afuera, esa fue una se las situaciones que a mi me hicieron valorar, como lo dije el primer día, tienen que pasar cosas para que cambien las cosas y están ocurriendo".

En ese momento de la conferencia, a Jeaustin Campos le informaron sobre el castigo de 4 partidos que se le iba a poner y por ello le consultaron si se sentía perseguido por el arbitraje, además de relatar lo que pasó con el cuarto árbitro en la polémica jugada del tercer gol del CD Choloma. "Los que estamos en el frente de batalla somos los que estamos mas expuestos a las injusticias, las situaciones anómalas que se dan. Con respecto a lo del árbitro, en ningún momento converse con él, pueden ver los videos, si controlando a mis jugadores porque ya había un descontrol, hablando con ellos para que no se metieran con el árbitro, que ya eso no se podía cambiar, que termináramos el juego como diera lugar, aguantando, que nos enfocáramos en eso, lo del cuarto árbitro sí me moleste, en ningún momento le falte el respeto, simplemente le comente, yo le dije que es un gol, aquí está la tarjeta, dio media vuelta y se fue, ni me habló". "No es la primera vez, pero volvemos a lo mismo, parece que el malo de la película soy yo, pero estoy tratando de defender el Fair Play, algo con honestidad y es lo que dije al principio, la palabra clave es que no normalicemos lo que no está bien porque al final los que tratamos de defender lo bueno somos los villanos de la película, ahora por defender las cosas justas sos el villano y no es así, no normalicemos esto, ustedes (los periodistas) principalmente, no vi a ninguno de ustedes después del juego hablando de controversia arbitral o descaro, escándalo arbitral o lo que sea, simplemente pusieron que Real España perdió y que yo reaccione por una perdida, eso no es cierto, yo no reacciono por una perdida, al final otra vez, cuatro partidos, vamos a ver que se dispone, pero lo más importante no son estos cuatro partidos, sino esta actitud mucho más activa, más agresiva del club como institución ante estos atropellos (arbitrales), estas situaciones anómalas son las que a nosotros nos van a proteger en cuanto a los expulsados, en cuanto al cuerpo técnico, esto nos cobija un poquito más para que ellos tengan voz". Campos asegura que "desde la jugada de (Roberto) Osorto en el primer tiempo ya olíamos un poco la indisposición (arbitral), creo en lo que dice el presidente, la tecnología tiene que ir acompañado de un buen recurso humano. Cuando yo le dije al árbitro que necesitaba que revisara el gol, él me dijo que los goles siempre se revisan y que ya lo había revisado, me dijo que no había fuera de juego y yo le dije que no estaba pidiendo un fuera de juego, estaba pidiendo una carga que le hacen a mi jugador cuando salta, entonces observemos la falta, pero mejor no lo no voy a decir porque me van a meter cuatro partidos más, ojala estén más capacitados porque él lo que estaba viendo es una jugada". ¿Faltan más cámaras o más árbitros?, le preguntaron sobre el FSV. "Para mi esto no es VAR, es una pantalla de repeticiones nada más porque si usted llega a ver la pantalla tiene su criterio, pero si ustedes tres son árbitros están en una cabina viendo eso y pasándole las repeticiones al árbitro pues ya se crea una discusión, tenemos tres, no creo que eso se este dando aquí, simplemente yo voy a ver y sigo teniendo mi opinión. El cuarto árbitro me dice a mi que ya la vio y no hay fuera de juego, yo le dije que tomara la tarjeta y que el árbitro viera que puede ser una posible carga y me dijo que no, que ya lo había revisado, pero no en lo que yo quería, eso pasó", contestó. Sobre la renuncia, asegura que "era muy doloroso tomar esa decisión, pero también yo no quiero voltear la página, yo quiero que siga aquí y que todos los días la tengamos presente como club, como cuerpo técnico, como junta directiva y sigamos, esa página hay que ponerla en la pared de cada oficina y seguir insistiendo en lo que hoy estamos hablando, nosotros seguiremos, no es la primera vez que bajo estas circunstancias salimos adelante, hay cosas en las que nosotros como cuerpo técnico tenemos que ocuparnos, la cantidad de lesionados que tenemos por golpes, recuperar a esta gente, toda esta avalancha de situaciones ha dado muchísimos expulsados, acumulaciones de amarillas, pero vamos a seguir compitiendo por nosotros, por nuestras familias, por el club, por el respeto que le tenemos a esta gran institución que hay que honrarlo, por la afición que nos sigue apoyando que también está encendida con todo lo que ha estado pasando, le agradezco mucho el apoyo a ellos".