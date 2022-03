Jamaica derrota 2-1 a Honduras en cierre de eliminatoria de la Concacaf hacia Qatar-2022

La semifinal de la Liga de Naciones (ganando ante Martinica y Trinidad) empañaron los ojos de unos federativos que no cambiaron de timón, a pesar de ser últimos de grupo en la Copa Oro 2019, de que Coito estuvo seis meses de vacaciones en Uruguay y de arrancar la octagonal con dos puntos en tres juegos.



Ya con las opciones casi acabadas, optaron por la experiencia de un Bolillo Gómez que no pudo reenderezar el barco. Ambos entrenadores no pudieron formar un equipo capaz de ser un competidor digno de eliminatoria.



Coito se aferró a un veterano como Maynor que ensució su gran currículum con crasos errores y se empeñó en no convocar a Bryan Róchez cuando se cansaba de meter goles en Portugal. Bolillo, desconocedor del medio, se excusó en los resultados del pasado y, ante la falta de victorias, quiso lavar su imagen convocando jóvenes de proyección para la próxima eliminatoria.



En medio de todo, está una pobre generación de futbolistas. Basta con ver a dónde juegan los legionarios para darse cuenta de ello. Sin legionarios de gran peso.

Mientras casi todos los demás rivales tienen jugadores en la élite, Honduras jugó casi toda la eliminatoria con un solo jugador en una liga top: Anthony Lozano del Cádiz de España. El portero Buba López fue quizás el mejor de un equipo que careció de laterales de confianza y que nunca tuvo un goleador nato.

“En lugar de torneos cortos sería mejor jugar torneos largos porque los jugadores llegarían a la selección con más rodaje”, le dio un valor agregado al análisis el experimentado entrenador, Héctor Vargas.



Esos y otros ingredientes, como el pésimo estado de las canchas, determinaron un rendimiento que vino cada vez más a la baja. Después de que Coito tomará la H en el puesto 63 del mundo y en quinto de Concacaf, la Bicolor de Bolillo se ubica en la posición 78 y en el octavo lugar de la región. Si hoy fueran las eliminatorias y si se aplicara el mismo formato del camino a Qatar, Honduras debería jugar la fase previa.



¿Qué viene por delante?

La Bicolor tendrá dos ventanas (mayo-junio y septiembre) para jugar seis partidos. Todo esto, claro, antes de ver el Mundial por televisión...