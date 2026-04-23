Italia responde a la propuesta de Trump para jugar el Mundial: "No es oportuna"

Roma, Italia.- El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, afirmó este jueves que una 'repesca' de la selección italiana para el Mundial 2026 "no es oportuna" ni posible, en respuesta a la propuesta del entorno del presidente estadounidense, Donald Trump, para que el país europeo sustituya a Irán en la cita mundialista.

"No es oportuno. Hay que clasificarse en el campo", respondió el ministro a preguntas de los periodistas al margen de una ceremonia en el Palacio del Quirinal en Roma.

Abodi se refirió así a las gestiones de Paolo Zampolli, enviado de la Casa Blanca, quien sugirió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la exclusión de Irán en favor de la 'Azzurra', según reveló el Financial Times (FT).