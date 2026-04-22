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Lamine Yamal se pierde el Mundial 2026: España en vilo y lo que informan desde Barcelona

inmediatamente después de anotar SU GOL, el atacante sintió un pinchazo en el muslo izquierdo que encendió las alarmas

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 16:27
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Toda España en alerta de cara al Mundial 2026, luego de que Lamine Yamal saliera lesionados a 50 días de la justa. Lo que se sabe de sus afectación.

Fotos: EFE.
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El joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, vivió una noche agridulce este miércoles 22 de abril en el duelo ante el Celta de Vigo.
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Yamal abrió el marcador al minuto 40 con el 1-0 tras convertir un penalti que él mismo había provocado dentro del área rival.
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El tanto llegó luego de una acción individual que terminó con falta clara, demostrando nuevamente su desequilibrio ofensivo.
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Sin embargo, inmediatamente después de anotar, el atacante sintió un pinchazo en el muslo izquierdo que encendió las alarmas.
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El futbolista cayó al césped visiblemente afectado tras superar al portero rival, Ionuț Radu.
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Las imágenes mostraron a Yamal llevándose la mano a la zona del isquiotibial de la pierna izquierda, evidenciando dolor.
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El jugador no pudo continuar en el partido y fue sustituido por Roony Bardghji.
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Tras salir del terreno de juego, el delantero se marchó directamente al vestuario sin poder apoyar con normalidad.
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Las primeras exploraciones médicas realizadas por el cuerpo médico del Barcelona apuntan a una posible rotura en el isquiotibial izquierdo.
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Se espera que este jueves se le practiquen pruebas más exhaustivas para confirmar el alcance exacto de la lesión.
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En medio de la preocupación deportiva, el partido también sufrió una interrupción momentánea debido a una emergencia médica en la grada, siguiendo el protocolo de LaLiga.
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En caso de confirmarse una rotura muscular, Yamal podría perderse lo que resta de la temporada de LaLiga con el conjunto azulgrana.
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Incluso, su presencia en el tramo final de la campaña y su estado físico de cara al Mundial 2026 quedaría en duda.
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Existe incertidumbre sobre si llegaría en condiciones óptimas al próximo Mundial, lo que mantiene en vilo a España.
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Antes de la lesión, Yamal firmaba una temporada brillante con 24 goles —16 en LaLiga, 6 en Champions y 2 en Copa del Rey— además de 18 asistencias, consolidándose como una de las grandes figuras del Barcelona.
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