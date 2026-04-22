Lamine Yamal se pierde el Mundial 2026: España en vilo y lo que informan desde Barcelona

Toda España en alerta de cara al Mundial 2026, luego de que Lamine Yamal saliera lesionados a 50 días de la justa. Lo que se sabe de sus afectación.
El joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, vivió una noche agridulce este miércoles 22 de abril en el duelo ante el Celta de Vigo.
Yamal abrió el marcador al minuto 40 con el 1-0 tras convertir un penalti que él mismo había provocado dentro del área rival.
El tanto llegó luego de una acción individual que terminó con falta clara, demostrando nuevamente su desequilibrio ofensivo.
Sin embargo, inmediatamente después de anotar, el atacante sintió un pinchazo en el muslo izquierdo que encendió las alarmas.
El futbolista cayó al césped visiblemente afectado tras superar al portero rival, Ionuț Radu.
Las imágenes mostraron a Yamal llevándose la mano a la zona del isquiotibial de la pierna izquierda, evidenciando dolor.
El jugador no pudo continuar en el partido y fue sustituido por Roony Bardghji.
Tras salir del terreno de juego, el delantero se marchó directamente al vestuario sin poder apoyar con normalidad.
Las primeras exploraciones médicas realizadas por el cuerpo médico del Barcelona apuntan a una posible rotura en el isquiotibial izquierdo.
Se espera que este jueves se le practiquen pruebas más exhaustivas para confirmar el alcance exacto de la lesión.
En medio de la preocupación deportiva, el partido también sufrió una interrupción momentánea debido a una emergencia médica en la grada, siguiendo el protocolo de LaLiga.
En caso de confirmarse una rotura muscular, Yamal podría perderse lo que resta de la temporada de LaLiga con el conjunto azulgrana.
Incluso, su presencia en el tramo final de la campaña y su estado físico de cara al Mundial 2026 quedaría en duda.
Existe incertidumbre sobre si llegaría en condiciones óptimas al próximo Mundial, lo que mantiene en vilo a España.
Antes de la lesión, Yamal firmaba una temporada brillante con 24 goles —16 en LaLiga, 6 en Champions y 2 en Copa del Rey— además de 18 asistencias, consolidándose como una de las grandes figuras del Barcelona.