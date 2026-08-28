Hernán Medford avisa a Olimpia tras perder: "Ojalá nos volvamos a encontrar"

Por otro lado, Medford no ocultó su deseo de volver a enfrentar al Olimpia en una eventual semifinal. Sin embargo, fue claro en que primero deben superar la eliminatoria ante el cuadro brumoso, mientras que el conjunto hondureño deberá hacer lo propio frente al Luis Ángel Firpo de El Salvador.

Tras el compromiso, el técnico Hernán Medford analizó el rendimiento de su equipo en conferencia de prensa y protagonizó un particular intercambio con un periodista. El estratega, en desacuerdo con algunos sealamientos sobre el juego de su plantel, invitó al comunicador a sentarse a repasar el partido juntos para analizarlo a fondo.

Tegucigalpa, Honduras.- Saprissa cayó 2-1 en su visita al Olimpia de Honduras y cerró la fase de grupos de la Copa Centroamericana en la segunda casilla del Grupo A. Con este resultado, el conjunto morado deberá enfocar sus esfuerzos en los cuartos de final, donde se medirá ante un viejo conocido: el Club Sport Cartaginés , rival que no le pondrá las cosas sencillas.

Del partido, ¿qué le pareció el juego? ¿Cómo toma registrar dos derrotas consecutivas en cuatro días tras haber arrancado perfecto? ¿Qué ha pasado en este cierre?

Si se analiza el partido, lo puedo dividir en dos partes. Una es el resultado, donde Olimpia estuvo bien y fue contundente. La otra es a nivel de fútbol, donde fuimos un equipo sapiente que jugó bien hoy. Tuvimos ocasiones, pero no fuimos certeros como el rival, y ese fue uno de nuestros problemas. Sin embargo, me deja tranquilo; cuando juegas bien y sale un resultado así, mantengo la calma. Si fuéramos un desastre, ahí me preocuparía. Quien analiza el fútbol profundamente sabe que, aunque hay gente que juzga solo por el marcador, hoy hicimos un buen partido sin quitarle méritos a Olimpia, que aprovechó sus oportunidades y ganó bien. Perder así me deja ocupado en corregir errores, lo cual es más fácil cuando el equipo juega bien. Toca alzar la cabeza, pensar en el partido del domingo y corregir los fallos que costaron los goles. A nivel de intensidad fue un partidazo de ambos y preparamos bien el juego.

Hay futbolistas que no están en su mejor nivel. ¿Se puede arreglar la definición con tantos partidos seguidos? ¿Le preocupa que algunos no estén en la misma línea que el resto?

Vi bien a todos. Que un jugador no sea efectivo hoy no significa que tenga un bajo nivel; este mismo equipo ha venido anotando. Si fallas es porque provocaste las jugadas. Me gustaría sentarme a ver el partido con usted para explicárselo y analizarlo juntos; habrá puntos en los que coincidamos y otros en los que no, pero sostengo que el equipo jugó bien. Erramos en la definición y Olimpia fue efectivo, por eso ganaron con méritos. Se lo puedo demostrar analizando el video: a veces desde la grada parece una cosa, pero al revisar las imágenes se aprecia la realidad. No fuimos efectivos, pero no hay un bajo nivel individual. Cometimos equivocaciones puntuales que costaron los goles y hay que corregirlas. Respeto las opiniones distintas, pero mantengo mi postura.

Coincido en que el equipo hizo un buen partido, incluso jugando mejor que en las victorias anteriores. Si el rendimiento no fue malo, ¿cómo se corrige para seguir jugando bien?

Se corrige entrenando, viendo videos y practicando; es la única forma en el fútbol. Aunque no tenemos tiempo de trabajar en cancha porque jugamos sábado y domingo de seguido, el ajuste principal está en concretar las opciones que generamos.

Comenta que sale tranquilo pero ocupado por el resultado. ¿Cuánto le preocupa el tema de las ausencias para el partido ante Cartaginés, considerando que Mariano Torres y Sebastián Acuña acumularon tarjetas amarillas y Mariano es la columna vertebral del equipo?

No me voy a preocupar por lo que no hay, me ocupo por los jugadores que están disponibles. Así es el fútbol y no puedo controlar las amonestaciones, pero estoy muy tranquilo con el plantel que tengo para afrontar el partido.

Por lo visto en la fase de grupos y hoy en Tegucigalpa, ¿será que de este duelo entre Saprissa y Olimpia sale el campeón del torneo?

Eso le corresponde opinarlo a ustedes. Yo no voy a faltar al respeto a los demás rivales; decir algo así sería minimizar a los equipos que están en la competencia. Se vienen llaves muy buenas y le tengo un gran respeto a Cartaginés, que es nuestro próximo rival.

¿Cómo vivió este clásico centroamericano y cómo visualiza una posible semifinal donde se puedan volver a enfrentar a Olimpia?

Primero tengo que pensar en los cuartos de final. Para ustedes fue un gran partido, con un ambiente espectacular y mucha intensidad, como debe ser un clásico. Olimpia nos ganó y los felicito, pero a nosotros nos toca repasar los errores, superar los cuartos de final y después buscar la revancha. Ojalá nos volvamos a encontrar, pero antes tenemos un cruce difícil y apretado contra Cartaginés. Confío en mis jugadores para sacar el resultado.