Cruces de cuartos de Copa Centroamericana: ¿Contra quién va Olimpia, Motagua y Marathón?

Tegucigalpa, Honduras.- Se terminó la fase de grupos de la Copa Centroamericana de la Concacaf, ahora se avanza a la segunda fase, los cuartos de final, donde se han logrado clasificar el Olimpia, Motagua y Marathón. El primero en lograr este boleto a la segunda ronda fue el Olimpia, los de Eduardo Espinel ganaron al Mixco de Guatemala, luego se impuso como visitante ante el UMECIT FC y Alianza FC de Panamá, al juego contra Saprissa ya llegaba clasificado. Por su parte el Motagua tuvo que asegurar ese pase en casa del Municipal, a quien le sacó un empate y que por una amonestación de Giancarlo Sacaza en los últimos minutos perdió el liderato del grupo.

El otro representante de Honduras en esta Copa Centroamericana es el Marathón, club que de igual forma avanzó a cuartos tras sacarle un empate al Herediado en Costa Rica, luego trunfó en casa del Antigua, cayó como local ante el Alianza de El Salvador para cerrar goleando al Real Estelí de Nicaragua. Ahora se viene una fase de ida y vuelta, donde se pone más difícil y sabiendo que también se acerca a los últimos juegos por el título del torneo de la Concacaf.

El conjunto de Silvio Rudman le ha tocado bailar con la más fea, los 'verdolagas' se verán las caras ante el tricampeón de este torneo, el Alajuelense, quien ha ganado las únicas tres ediciones del mismo. Mientras que al Motagua que también terminó como segundo en su grupo le ha tocado ante el Alianza FC de El Salvador, rival que derrotó a Marathón en el Morazán sellando el pase a esta fase. El último que definió su rival, más no su pase, el Olimpia, le tocará enfrentar al Luis Ángel Firpo de El Salvador, conjunto que finalizó como segundo del Grupo A, donde compartía con Alajuelense. Los partidos de cuartos de final están programados para disputarse entre el 8-10 y 15-17 de septiembre cerrando como local los que finalizaron como líderes de su grupo.

Cuartos de final de la Copa Centroamericana