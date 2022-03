Héctor Vargas responde aseveraciones de “El Potro”: “Mal porque se tuvo que ir”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Después de su despido en Real España por el mal inicio de torneo, “El Potro” Gutiérrez, extécnico de La Máquina al marcharse a México comenzó a realizar una serie de aseveraciones contra el fútbol hondureño y además a criticar a los jugadores que él dirigía.



En ese sentido, el nuevo mandamás de La Máquina, Héctor Vargas, fue consultado sobre qué piensa de las declaraciones de Gutiérrez y con mucha serenidad respondió que son temas de los que él no puede hablar.



“No me gusta entrar en polémica que yo no estuve. Yo llegué después de todo lo que pasó”, dijo Vargas.



“En mi caso como técnico yo no le deseo el mal a nadie, pero que no me falte el trabajo, en este caso, mal por el “Potro” que se tuvo que ir”, agregó el argentino, que ahora conduce a La Máquina rumbo al primer lugar.



“Yo vine a acá y tengo trabajo, por eso no puedo ponerme a hablar de algo donde yo no estuve”, concluyó.



Desde la llegada de Vargas a Real España, este elenco salió del último lugar y ahora está con 15 puntos peleando los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras.



