Esta es la millonaria cifra que debe pagar Bryan Moya para volver a jugar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La situación legal por la que atraviesa el delantero de Olimpia, Bryan Moya , solo le permite tomar dos opciones: una sanción de seis meses sin jugar partidos oficiales o pagar una exorbitante cantidad de millones de dólares para resolver su situación.



De momento el jugador no ha dado declaraciones respecto a su caso, pero la directiva de Olimpia anunció que lo apoyará.



La FIFA determinó inhabilitar al hondureño debido a un problema legal con su antiguo equipo, Zulia FC de Venezuela, elenco con el que tenía un año de vinculación, pero el catracho se marchó a otro club ilegalmente, argumentan las autoridades.



Millones



FIFA pidió a Moya un total de 3,000,000 de dólares para que pueda volver a jugar. En lempiras esta cantidad ronda en los 73,413,390.



“De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17.1 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de FIFA, para el supuesto de ruptura anticipada del contrato por decisión express o culpa de ‘EL FUTBOLISTA PROFESIONAL’, las partes acuerdan en concepto de indemnización por rescisión anticipada de contrato a favor de ‘EL CLUB’ la suma de TRES MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 3.000.000,00) netos”, aclaró la FIFA.



Esta cifra de dinero originalmente era de 120,000 dólares, pero le agregaron el cinco por ciento de interés anual que ahora totaliza la cuantiosa suma.



La FIFA indicó que el pago debe hacerse en un límite de 45 días, de lo contrario, el jugador será suspendido de toda actividad oficial, incluyendo competencias en el ámbito de clubes e internacionales, por un período no mayor a seis meses.



