Victoria imparable, Olimpia es criticado; Nene Obando y su primera derrota con Motagua

Platense que es uno de los candidatos al descenso, logró empatar 0-0 ante Honduras Progreso . El equipo de Ramón Maradiaga no logra despertar y su descenso al parecer es inevitable. LEA: Jenny Fernández: “Mi papá me despertó esa pasión por el fútbol”

Sábado 12 de marzo

Marathón vs Vida 3:00 PM

UPNFM vs Real Sociedad 5:00 PM

Honduras Progreso vs Olimpia 7:15 PM

Victoria vs Platense 7:30 PM

Domingo 13 de marzo

Motagua vs Real España 4:00 PM