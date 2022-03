FIFA sobre tragedia en México: “Los actos de violencia son inaceptables e intolerables”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El ente rector del fútbol mundial, FIFA, se pronunció sobre los violentos actos de las barras durante el partido Querétaro vs. Atlas por la Liga MX.



La FIFA condenó el hecho e instó a las autoridades mexicanas a capturar los responsables. También se solidarizó con las familias involucradas.



“La FIFA está consternada por el trágico incidente ocurrido en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y Atlas. Los actos de violencia en el Estadio Corregidora son inaceptables e intolerables”, declaró la organización que lidera el suizo Gianni Infantino.



“La FIFA se une a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Concacaf para condenar este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente en relación con aquellos individuos responsables. Nuestros pensamientos están con todos los que sufrieron sus consecuencias’’, agregaron en un comunicado.



“Una vez más, la FIFA desea subrayar que la violencia no debe tener cabida en el fútbol y seguiremos trabajando con todas las partes involucradas para erradicarla de nuestro deporte”, concluyeron.



Investigación



Mientras las autoridades de México están investigando el sangriento acto violento en el que aseguraron que no hubo muertos, varios testimonios de las personas que asistieron al recinto desmintieron esa información y detallaron cómo vieron a personas asesinándose, incluso denunciaron que la policía fue cómplice.



Sin embargo, en las próximas horas se dará un informe de las autoridades competentes.



