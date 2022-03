Lavallén tras derrota: “Nos pegaron en la mandíbula y nos tumbaron la corona”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador argentino Pablo Lavallén aún no saluda un juego atractivo con Olimpia y ya acumuló su segunda derrota, pero reconoció que no es culpa del equipo, sino de él.



En ese sentido, no salió nada contento de la conferencia de prensa tras el juego, el cual contó con “errores infantiles” y lo que siempre pasa, “pérdida de tiempo” del rival.



El extécnico sabalero catalogó la primera vuelta del torneo como regular, así como reprochó el hecho de no ganar ninguno de los cuatro partidos importantes (los clásicos).



Si no revierte la situación, Lavallén está consciente de que el Olimpia tomará una decisión respecto a su cargo como DT.

La conferencia:

Derrota ante Victoria

“Me hago responsable de la caída del equipo. El partido se definió por un penal infantil proveniente de una pelota que pudimos controlar tranquilamente o despejar de otra forma”, dijo Lavallén.

“Después tuvimos siete ocasiones de gol, pero no pudimos convertir. Y como suele pasar en el fútbol de nuestra liga, el que anota primero se defiende, pierde tiempo, y montón de cosas que hace que nos desesperemos”.

“Intento poner lo mejor en cada partido, consideraba que en el último partido de la primera vuelta debía tener en cancha a lo mejor que tenía. Intentamos generar juego, a veces no pudimos. Nos tocó perder contra un equipo que hizo muy poquito. Si tendría que definir (el juego), nos dieron un cachetazo y se nos cayó la corona en casa donde pugnamos permanentemente por jugar”, manifestó sobre la derrota.



Regreso fallido al Nacional

“Los jugadores conocen el Nacional. El no haber jugado sí puede impedir tener un registro de cómo está el terreno de juego, pero no hay excusa. No aprovechamos ser local, el equipo recibió un golpe durísimo”.

Primera vuelta regular

“Ha sido una primera ronda en la que va conociendo a los rivales. Una vuelta regular, si hubiéramos ganado el partido con autoridad, como creíamos que lo haríamos, hubiese sido una buena. Intentaremos en la segunda vuelta enderezar el camino, sabiendo que lo que pasó, pasó; arrancar de cero y darnos un baño de humildad. Jugará el que esté mejor y no habrá ningún tipo de concesiones para nadie”, analizó.

“Hoy nos pegaron un ‘cross’ en la mandíbula y nos tumbaron la corona, y está bueno que nos pase porque seguramente la jornada que viene no vamos a jugar como el campeón. Jugaremos de igual a igual contra cualquier equipo y hacer los sacrificios que implica cada juego para intentar ganar. La exigencia que siento como entrenador por estar en el liderato también se lo trasladaré a los jugadores”.

Sin triunfos en los cuatro duelos importantes

“Me hiciste un comentario bárbaro. Eso es algo que yo tendría que resolver como entrenador y responsable del plantel, sino, el desenlace será el más que conocido. Intentaré que ellos me puedan dar una respuesta, así como de convencerlos de una forma, pero esa manera de jugar requiere de todos los condimentos que debemos tener para disputar un partido de fútbol como la entrega, concentración y personalidad. El hecho de que no ganamos los partidos importantes me compete a mí tratar de revertirlo y si no puedo, el club decidirá qué pasa, ahondará a fondo. Haré lo posible, trataré que los jugadores me puedan explicar qué es lo que pasa porque la verdad no tengo respuesta para dar”.



