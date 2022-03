Platense empata 0-0 ante El Honduras de El Progreso y agudiza más su crisis

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El Platense no logra salir de su crisis y al término de la primera vuelta del torneo Clausura aumenta más las posibilidades de ser el próximo descendido de la primera división tras igualar 0-0 ante El Honduras de El Progreso.



Aunque el tiburón jugó en el Excélsior no supo aprovechar su localía y con un empate sin goles finalizó el partido.



El equipo de Ramón Maradiaga sigue agonizando y aunque sumó un punto no le ajusta para nada, pues su rival más cercana, Real Sociedad, venció 2-1 a Motagua y suma 27 puntos en la tabla de posiciones acumulada.



Los del Puerto con 14 puntos serían el elenco que se despiden de la primera división aunque queda mucho camino por recorrer.

Alineaciones:



Platense: André Orellana, Marcos Martínez, Byron Rodríguez, Joshua Nieto; Elí Palma, Jorge Cardona, Francisco del Riego, Elder Ramos; Federico Maya, Edson Rocha y José Montoya.



Honduras de El Progreso: Felipe Salazar, Ángel Barrios, Jair Pérez, José Quiroz, Erick Andino; Víctor Arauz, Luis Mercado, Cristian Sacaza, Sevin Guevara; Edwin Maldonado; Eduardo Heraldez y Óscar Gonzales.



