Hallan sin vida a Christian Atsu, futbolista ghanés víctima del terremoto en Turquía

Atsu fue cedido después al Everton y al Bournemouth, donde no convenció, y pasó la temporada 2015/16 en el Málaga.

En 2013 firmó con el Chelsea, pero no jugó ningún partido oficial con el club londinense, que lo cedió inmediatamente al Vitesse Arnhem en Países Bajos.

Mejor jugador de la CAN

Atsu tuvo más éxito con la selección ghanesa, con la que jugó cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones (CAN).

Atsu fue titular en la final de 2015 contra Costa de Marfil, pero lo reemplazaron justo antes de la ronda de penales que perdió Ghana.

Elegido mejor jugador de la CAN 2015, fue incluido en el once ideal de la CAN en 2017.

También viajó para el Mundial 2014 en Brasil, donde los ‘Black Stars’ fueron eliminados en la fase de grupos.