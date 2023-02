Matías Quinteros refrenda la ambición de Olancho: “Tenemos el objetivo claro de pelear el título”

JUTICALPA, OLANCHO.- Cuando era niño jugaba a inflar las redes, pero después fue encontrando gusto bajo los tres palos.

“De chico era delantero, hacía más goles que Auzmendi ja, ja, ja (se ríe Agustín, quien está escuchando la entrevista), pero a los ocho o nueve años empecé en el marco y allí me quedé”, dice Matías Quinteros, el portero de Potros que el torneo pasado fue titular indiscutible y que en este Clausura la está peleando con Harold Fonseca.

Su amor por la redonda viene de cuna porque “en Argentina ya nacés con la pelota bajo el brazo y la muestra es mi nene, que tiene un año y medio y todo el día está con el balón”.

Aunque antes “era un enfermo como aficionado de San Lorenzo”, su amor por los Cuervos ha sido de toda la vida y por eso no puede desconocer que a Eduardo Bennett; “la gente del Ciclón lo quiere mucho... no sé si hizo muchos goles o no, pero por allí tuvo sacrificio y demás cosas que deben tener los jugadores para ser queridos Argentina”.