Nohelia García, presidenta de Potros: “Nos hemos ido ganando el respeto”

Abogada, mercadóloga y sin miedo al éxito. “Ahorita una de nuestras metas es llegar a la Concachampions. He platicado con varios jugadores y ellos están apostándole a eso”, cuenta con el estadio Juan Ramón Brevé Vargas como testigo de una charla amena y llena de fútbol...

OLANCHO, HONDURAS.- Imposibilitado su padre por un castigo, ella no le rehuyó al reto y tomó el curul de mando para asumir un cargo que generalmente es reservado para hombres.

Claro, ¿por qué no soñar con un título? Hoy estamos en segundo lugar tanto en el Clausura como en la general. Somos un equipo que nos hemos ido ganando el respeto y creo que tenemos un plantel que está dando lo mejor.

Es de mucho orgullo, es una responsabilidad. Nos enamoramos del proyecto. El torneo pasado se vio truncado el sueño, pero nos sentimos muy bien con lo hecho. No llegamos a donde quisimos por cuestiones no meramente de fútbol. Vamos por más. Este torneo creo que sí la vamos a lograr.

Nos piden títulos, ¿a quién no le gustaría? Creo que sí se puede lograr ese sueño. Yo les decía a los jugadores: “Me encanta verlos jugar”. No nos rajamos ante nadie, sino que le jugamos de tú a tú a todos. Eso nos hace soñar aún más. Miramos que sí tenemos un equipo competitivo que sí le va a dar la guerra al Olimpia, al Motagua y a cualquiera de los grandes. Al profesor le hemos pedido que nos siga haciendo soñar y que nos lleve a esa final.

¿Cómo andan los salarios en Olancho FC?

Ja, ja, ja, estamos al día... me siento bien al decir que nosotros les pagamos quincenalmente a nuestros jugadores. Yo les decía: “Los hemos tratado bien”, y ellos me contestaban: “Para qué, no nos podemos quejar”.