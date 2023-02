Henry Gómez: “Pensaba que ya no iba a llegar a Primera, que era imposible”

Quizá su 1.67 de estatura y su bajo perfil lo hacen pasar desapercibido, pero en el verde césped es un auténtico pulpo. “Yo y toda mi familia somos Motagua. Cuando le ganamos en Comayagua recientemente, mi hermana menor no estaba muy contenta ja, ja, ja”, dice el orgullo de la colonia Divanna de la capital.

De aquel inicio con Cachorros a su gran presente con Olancho FC, deambuló por el fútbol amateur, Liga Mayor, Segunda, Reservas de Motagua (2012-2014) y hasta Olimpia en un período de prueba. “Hace poco estaba pidiéndole fotos a Omar Elvir como aficionado y hoy somos compañeros”, confiesa mientras acompaña a OPSA rumbo al entrenamiento que Potros ha pactado en la comunidad de El Encinal...

Henry, ¿cómo vive este presente en Potros a sus 27 años?

Lo vivo muy feliz. Hubo un tiempo que ya no creía. Me había tirado a jugar en burocrática porque pensaba que ya no iba a llegar, que era imposible. Mi papá siempre me decía: “Vas a llegar, para Dios nunca es tarde”. Él siempre me daba esos ánimos. Siempre estaba la presión de mi papá de que me quería ver en primera.

¿Se ha preguntado por qué no llegó antes a Primera?

Me llegué a frustrar. Yo me ponía a ver partidos de Primera División y decía: ‘Yo me siento mejor que él y no he llegado’. Pero quizá ese jugador aunque no fuese tan bueno, pero era disciplinado y, a veces, ese tipo de futbolista es el que llega. El que es muy bueno muchas veces es indisciplinado y no llega.