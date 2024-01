El gran detalle de Ferran Torres del Barça con María, aficionada del Unionista

Torres se hizo viral con un video, en el que se ve al jugador dejando a todos boquiabiertos. No por una jugada, sino por una acción en el descanso.

SALAMANCA, ESPAÑA.- Ferran Torres fue el jugador estrella del Barcelona frente a Unionistas de Salamanca , pues no solo destacó con el Barça cuando anotó el gol de empate (1-1), sino que le hizo el día a una joven peculiar en el partido.

Él no dudó en quitarse su camiseta para regalársela, junto con un abrazo que enterneció a todos los presentes.

Maria, quien actualmente lucha contra una dura enfermedad, no pudo ocultar su alegría por él detallé del jugador del equipo Azulgrana.

Ella ya conoce a Torres, pues según reveló al medio español ‘el desmarque’, ella mencionó que, “Le conozco gracias a Gonzalo Caballero cuando el partido del Rayo. Esta mañana he ido al aeropuerto a ver a los jugadores. Vi a Ferran, y me dijo que si nos veíamos en el campo me daba la camiseta.”, reveló con mucha alegría.