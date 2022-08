Francisco Martínez, jugador de Liga Mayor, ilusionado por convocatoria a la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El joven Francisco Enrique Martínez se ha convertido en uno de los temas del momento en el fútbol hondureño debido a que inesperadamente fue convocado a la Selección Nacional de Honduras. El futbolista de 29 años de edad pertenece a los Pumas FC de Santa Bárbara, equipo que recientemente se convirtió en ascendido.

Diego Martín Vázquez acudió a disfrutar de la final de la Liga Mayor entre los Pumas y La Roma de Sonaguera, Colón. El equipo santabarbarense los superó con un global de 4-2 y en la serie uno de los que destacó fue Francisco Martínez.

LEA TAMBIÉN: Las emotivas palabras del “Nene” Obando tras el primer gol de su hijo Yostin en la Liga Nacional

Tras observarlo y pedir referencias sobre el joven, el seleccionador decidió convocarlo -para sorpresa de todos- a la H y hoy el joven en charla con Grupo OPSA no ocultó su emoción tras la noticia.

La humildad en Francisco es evidente ya que ha sido una persona que ha pasado momentos muy complicados tanto dentro y fuera de la cancha.

Además de jugar al fútbol en los últimos años en la Liga Mayor, en horas de la mañana se dedica a la agricultura y hoy su vida ha dado un giro de 180 grados al recibir la oportunidad de ponerse la camiseta de la Selección Nacional de Honduras.

Pocos pueden presumir en el fútbol hondureño de estar jugando en la tercera división a dar el salto de recibir una oportunidad en el equipo de todos.

Una de las curiosas anécdotas del jugador es que sus amigos le llaman Darlin, pero su nombre verdadero es Francisco.

“Me dicen Darlin pero no me llamó así. Así me iban a poner pero me cambiaron el nombre a última hora. Mi nombre es Francisco Enrique Martínez”, explicó.