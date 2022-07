Previo a jugar el que será su último partido de preparación en Estados Unidos ante el New York Red Bulls , el entrenador azulgrana destacó la forma en que llega su equipo y valoró de forma positiva lo hecho por su equipo en los partidos amistosos disputados en Estados Unidos.

Pero si las palabras de Xavi emocionaron a los seguidores del Barça en Honduras, lo que dijo sobre Lionel Messi ha despertado la ilusión del barcelonismo en todo el mundo.

En el cierre de su comparecencia, Xavi destacó que Messi merece una segunda oportunidad en el club el próximo año, mostrándose encantado de tenerlo en el equipo una vez acabe su vínculo con el Paris Saint-Germain.

“Ya dije en su momento. Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría”, sentenció.

Barcelona cierra su gira de pretemporada por Estados Unidos este sábado ante el New York Red Bulls a las 5:00 PM hora de Honduras.

