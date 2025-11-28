Olimpia y Marathón tienen la ventaja: Formato de cómo se jugarán las triangulares

San Pedro Sula, Honduras.- Olimpia y Marathón se preparan para encabezar la fase más decisiva del Torneo Apertura 2025, luego de asegurarse el derecho a liderar las dos triangulares que definirán a los finalistas del campeonato. Ambos clubes llegan como los dos mejores ubicados de las vueltas regulares del fútbol hondureño, lo que les otorga ventaja deportiva y la responsabilidad de marcar el rumbo en esta etapa. Su consistencia durante la temporada los coloca como los equipos a vencer y como los grandes favoritos para avanzar a la final.

El nuevo formato establece que los clubes posicionados entre el tercer y sexto lugar serán sometidos a un sorteo para conformar los grupos. Dos de estos equipos acompañarán a Olimpia en su triangular, mientras que los otros dos competirán contra Marathón. Esta distribución garantiza equilibrio y competitividad, haciendo que cada partido sea clave para las aspiraciones de avanzar. El sorteo, además, añade un componente de incertidumbre que podría emparejar rivales directos en la lucha por el título.