Hernández se refiere a bajas en el Olimpia: "A mí me ha tocado ser suplente"

Líderes del plantel como él enfatizan la unidad del grupo pese a rumores de división en redes sociales y críticas de la afición hacia los extranjeros. El equipo albo aún es puntero en la Liga Nacional , pero sigue golpeado por la eliminación internacional, y todo eso pone a prueba la resiliencia de los merengues.​

Tegucigalpa, Honduras .- En un momento de turbulencia interna para el Olimpia , marcado por la salida repentina de José García y Kevin López en apenas dos días, así como tensiones con el técnico Eduardo Espinel tras derrotas claves como el 6-2 ante Génesis y la eliminación de Copa Centroamericana a manos de la Liga Deportiva Alajuelense, el defensor Emanuel Hernández atendió a la prensa en conferencia de prensa.

¿Cómo ha recibido el grupo estas noticias, la salida de José García, lo de Kevin López en un lapso de dos días nada más? La verdad que no sé, eso lo tomó el club, nosotros los jugadores no estamos muy familiarizados con eso, no sé qué pasó, lo único que les deseo lo mejor a nuestros compañeros. Que donde vayan, si Dios quiere, le vaya bien.

Hernández, uno de los pocos extranjeros bien vistos por la hinchada, desmiente cualquier desestabilización emocional. "La verdad que el plantel está muy bien; yo veo un grupo muy unido", asegura, destacando el enfoque en salir campeones a fin de año. Las salidas de compañeros no alteran el ánimo diario en entrenamientos y partidos.

Cómo está el ambiente dentro del plantel, porque se menciona que hay división, pero para que aclares cómo está la situación dentro del plantel.﻿

No, la verdad que el plantel está muy bien. Venir acá, disfrutar todas las mañanas, durante el entrenamiento, durante los partidos, para mí el grupo está muy bien. Siempre hay con quien te llevas más, con quien te llevas menos, pero yo veo un grupo muy unido, que la verdad que queremos todos los mismo, salir campeón a fin de año.

Que se vayan jugadores a mitad del torneo, no es algo normal. Cuéntanos, amplianos un poco más, ¿todo está normal en Olimpia? ¿Ustedes, el cuerpo técnico, el grupo?﻿

La verdad que el grupo está muy bien, yo no vi nada que haya pasado algo raro, capaz de algo que no me enteré, la verdad que no estoy enterado sinceramente, capaz que pasó algo y sinceramente no me he enterado. Pero bueno, la verdad que siento que el grupo está bien, se puede hablar que el grupo no esté juntos y nada de eso, la verdad que es lo contrario, estamos unidos, queremos todos lo mismos que es salir campeón y todo por el Olimpia.

¿Te había pasado alguna vez este tipo de situaciones, que tus compañeros se vayan a mitad del torneo y que el DT siga después que había renunciado, crees que esto viene a desestabilizar al club?﻿

Sí ya me ha pasado en otros clubes, que compañeros se han ido a mitad del torneo por temas de club, pero la verdad que el grupo, como te decía recién, está fuerte, estamos mentalizados que tenemos que salir campeones, que en el Olimpia vamos a dejar todo en todos los partidos que quedan y la verdad que eso es lo que queremos, salir campeones.

¿Cómo viste a José García, a Kevin López, ¿se los comunicó?, hablaron ustedes ahí en el camerino, o fue de repente?﻿

Como recién te decía, no estoy enterado de nada, no sé qué pasó, eso hay que preguntárselo al club, no a mí, la verdad que yo estoy enfocado en cada partido, en el campeonato, en salir campeón y no me meto mucho en esas cosas, la verdad que no me gusta tampoco andar pensando en cosas cuando estamos en pleno campeonato y la verdad que no es preguntármelo a mí, sino al club.

¿Cómo responderían ustedes, como los extranjeros del equipo, que había una incomodidad de parte de los jugadores que salieron porque tenían más participación ustedes que ellos?﻿

El cuerpo técnico ha rotado mucho el equipo por temas de selección, por temas de lesiones, creo que hemos tenido muchas oportunidades, no es por lo del extranjero, pero creo que más que nada por eso, han pasado muchas lesiones, juegos de selección, muchos partidos en la Liga local también, que nos quedan todavía varios, pero muchos partidos y creo que jugaron todos, en el grupo han jugado todos los minutos y bueno, la chance se les ha dado a todos.

¿Cómo ha estado la relación con el profesor Espinel de parte del club?﻿

Eduardo nos habló puertas adentro, con mucha autocrítica, una persona que nos habló con sinceridad, lo aceptamos muy bien, la verdad que el jugador es como el cuerpo técnico después de ese partido que uno queda golpeado, pero el fútbol es así, se tiene que levantar el otro día y mano limpia. Tenemos que mostrar cada día que estamos preparados para vestir esta camiseta.

¿Cómo maneja el profesor el hecho de que algunos jugadores tienen que estar sentados y que los titulares juegan muchos partidos? ¿Cómo maneja eso? ¿Cómo evitar la rebeldía del futbolista?﻿

La verdad que no es el técnico sino los jugadores, tenemos que entender que juegan 11, a mí me ha tocado ser suplente en muchos clubes y hay que bancársela, hay que entrenar el doble y esperar la oportunidad y cuando esté la oportunidad tratar de mostrar y cuando no la tenés tratar de dar buena vibra y dar lo mejor para el grupo, creo que es lo mejor para todos.

Y todo este tema que está sucediendo en Olimpia a estas alturas del campeonato cuando no lograron el objetivo a nivel internacional y tienen una única tarea que es ser campeones, ¿crees que por eso se esté desestabilizando emocionalmente al grupo o se mantienen firmes?﻿

El otro día mirando el partido Alajuelense-Xelajú decía, 'cómo duele', nos duele todavía porque esa copa era nuestra, la verdad que hubo muchas bajas y aún así el grupo estuvo por esto de clasificar, por una tanda de penales, con los 180 minutos creo que fuimos más, te duele porque sentías que era nuestra. El fútbol es así, el año que viene hay una revancha, hay que levantarse y seguir e ir a buscarla por la revancha el año que viene. Respecto al grupo, nos miramos cómo entrenamos, la verdad que el grupo está enfocado, tenemos muchos referentes, los capitanes son los referentes que nos hablan en cada situación, levantan al grupo y la verdad que estoy muy contento con el grupo y con los referentes que tenemos.