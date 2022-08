Entrenador del Burdeos habla sobre Alberth Elis en su debut en la Ligue 2 con Burdeos: ¿Se quedará?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero hondureño Alberth Elis volvió a tener minutos este fin de semana en la derrota del Burdeos contra el Guingamp, en la fecha cinco de la Ligue 2, segunda división del fútbol francés.

Elis inició desde el banquillo de suplentes e hizo su ingreso al encuentro en la segunda mitad del partido, específicamente al minuto 69, donde su equipo ya estaban perdiendo en el marcador.

La “panterita” tuvo sus primeros minutos en la temporada luego de su lesión sufrida a mediados de abrir en las últimas fechas de la temporada anterior.

Desde Francia, se especulaba que Elis no sería titular en el inicio de la Ligue 2 debido a las negociaciones en su traspaso a otro equipo que ha mostrado intéres en sus servicios, sin embargo, David Guión, técnico del Burdeos aclaró la situación.

Guión informó que el atacante catracho no podría tener más minutos, ni arrancar en la alineación titular debido a la lesión de larga duración que sufrió y no se encuentra en buena forma para disputar los 90 minutos.

“Sencillamente todavía no está listo. No quería, no queríamos que volviera a casa mucho antes. Lo vimos a través de su regreso también durante el partido anterior. De hecho, debe traernos impacto, debe traernos algo más, y por eso también quería mantener dos atacantes, para que se sintiera aliviado, para que no estuviera solo”, manifestó Guión.

Hace unas semanas el reconocido medio L’Equipe informó que equipos como el Norwich City, Nantes y Galatasaray no pierden interés en el exolimpista y habrá que esperar hasta el cierre del mercado de fichajes en Europa para conocer el futuro de la “panterita”, aunque el técnico del Burdeos cuenta con él para que su equipo busque su ascenso a la Ligue 1.

