Clayvin Zúniga: “Las fuerzas siempre vienen de Dios, mi familia y mis dos hijas”

¿Cómo te sientes a tus 31 años hablando en términos generales de tu vida?

Bien. Muy bien, gracias a Dios, la verdad que las cosas siempre me han salido de la manera que yo las he buscado, y hasta el día de hoy me siento muy contento con todo lo que me ha pasado.

¿Cómo catalogarías tu carrera?

Como una carrera bastante difícil, muchas complejidades, debido a circunstancias que se me han presentado, como problemas de salud, recuerdo que cuando recién llegué a El Salvador tuve una fractura de tibia y peroné y estuve fuera casi un año. Ese episodio fue muy frustrante para mí porque el regreso a las canchas fue tardío, pero al final, por la voluntad de Dios estamos practicando fútbol nuevamente.

Ya eres un jugador experimentado, pero ¿qué consideras que te falta por cumplir?

Sí, como tú lo dices, ya soy un jugador con una edad importante, pero las ganas de seguir en este deporte no se acaban, y me faltan muchas cosas por cumplir. Quiero salir campeón con este equipo, esa fue una de las metas que me puse cuando fiché.

¿En todos estos años hay algo que tienes para reprocharle al fútbol?

En la vida y en el fútbol se nos da lo que nos merecemos. Hay situaciones complicadas que si las tomamos desde una buena perspectiva se puede decir que te ayudan a crecer y mejorar en todo. En esta profesión siempre estás expuesto al margen de error y a la vuelta de la esquina tienes tu revancha. No tengo nada que reprochar porque esto ha sido un camino de aprendizaje para mí.

Recuerdo que tu posición natural era extremo, ¿cuándo te diste cuenta que eras un goleador?

Ja, ja, ja, bueno... recuerdo que se fue dando por circunstancias de los partidos y cuerpos técnicos. Comencé jugando orientado por las bandas porque aquí consideraron que era mi fuerte, pero en un momento en El Salvador un director técnico (Mauricio “Tuco” Alfaro), me quiso probar jugando de nueve y todo salió como esperábamos. Me sentí bien, vinieron los goles y aprendí a jugar la posición.

Te gustó celebrar más seguido, ¿verdad?

(Risas...) Al principio era más de asistencias, creaba jugadas para mí como para mis compañeros, pero ahora me he vuelto un delantero que posee bastantes virtudes.

Muchos dicen que un goleador cobra mejor que las otras posiciones, ¿es así?

Es bastante difícil poder decirte que sí porque el trabajo siempre se hace en equipo, si no te alimentan con jugadas es complicado hacer goles. Todo depende de un trabajo colectivo.

Muchos piensan que eres un jugador nuevo porque saliste a los 24 años al fútbol salvadoreño, ¿cuánta diferencia hay de aquel entonces al Clayvin actual?

Maduré enormemente futbolísticamente, he aprendido muchas cosas como jugar, más en conjunto, antes era muy individualista por eso recibía golpes que me causaban lesiones. Ahora aprendí a desenvolverme en el terreno de juego y le he sacado provecho.

¿Por qué se dio tu salida en ese momento? ¿Había poca oportunidad en la Liga Nacional?

Mi última temporada antes de irme fue en el Deportes Sabio, pero me fui porque algunos equipos daban propuestas con salarios muy bajos que no ayudaban a darle un sostén a la familia. Eso fue muy duro y frustrante porque en ese momento estaba sufriendo un problema de salud, yo convulsionaba y ese era el temor de los equipos o la forma en que aprovechaban, tal vez, en ofrecerme un salario en el que yo no pudiera tener opción. No quería regalar mi trabajo.

Luego salió la oportunidad de ir a El Salvador, le dije a mi hermano que me acompañara en esa aventura. 12 horas en bus, no conocíamos el camino, solo nos habían indicado la ruta, y así fue como se dio. Fue difícil porque allá nadie me conocía cuando llegué, me acomodaron en condiciones poco éticas, pero todo cambió cuando me vieron haciendo lo que me gusta y todo fue mejorando.