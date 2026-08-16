Lamentable: aficionados del Olimpia protagonizan enfrentamiento con policías previo al clásico

Tegucigalpa, Honduras.- La violencia protagonizada por hinchas del fútbol sigue manchando el deporte en Honduras. Este domingo -16 de agosto-, un grupo de aficionados del Olimpia tuvo un altercado con elementos de la Policía Nacional horas antes del clásico contra Motagua. En redes sociales circularon videos de un grupo de aficionados del "Viejo León" teniendo una disputa con los funcionarios policiales a la altura de la colonia El Carrizal de la capital.

En uno de los videos, se observa a dos sujetos con casco de motocicleta peleando. El que vestía una camiseta blanca estaba arriba del capó de un automóvil Honda Civic y luego se le ve saltando encima de otro hombre de pantalón blanco. Los agentes intervinieron de inmediato para separar a los individuos e intentar disuadir al resto de transeúntes. Hasta el momento, se desconoce los motivos del conflicto que derivaron en un comportamiento violento previo al duelo contra "Las Águilas" del Motagua en la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, el cual se disputará a las 5:15 de la tarde.

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