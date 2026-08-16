Medidas de seguridad y calles cerradas por el clásico Olimpia vs Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado este domingo 16 de agosto en los alrededores del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, con motivo del partido entre Olimpia y Motagua.
La Policía Nacional informó que las calles adyacentes al recinto deportivo se encuentran cerradas desde la 1:00 de la tarde, por lo que recomendó a los conductores y a la población en general planificar sus rutas y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.
Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los jugadores, cuerpos técnicos, autoridades deportivas, personal arbitral y aficionados que acudirán al encuentro.
De acuerdo con la planificación de las autoridades, los portones del Estadio Nacional fueron habilitados desde las 3:00 de la tarde para permitir el ingreso del público al partido.
La Policía Nacional hizo un llamado a los aficionados a mantener un comportamiento adecuado, respetar las disposiciones de seguridad y atender las instrucciones de los agentes desplegados en los diferentes sectores del estadio.
Con patrullajes en los alrededores del recinto y en las principales vías de acceso, tanto durante el encuentro como después de su finalización, las autoriades buscan facilitar el retorno seguro de los asistentes.
¡COMUNICADO DE PRENSA SEDS N.83- 2026!— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) August 16, 2026
Previo al encuentro clásico entre Club Deportivo Olimpia contra el Club Deportivo Motagua pic.twitter.com/9hXGG3ytyF
Las autoridades también pidieron a los conductores tomar las previsiones necesarias ante los cierres viales y posibles congestionamientos que puedan generarse en la zona.