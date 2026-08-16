Medidas de seguridad y calles cerradas por el clásico Olimpia vs Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Un amplio dispositivo de seguridad fue desplegado este domingo 16 de agosto en los alrededores del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, con motivo del partido entre Olimpia y Motagua.

La Policía Nacional informó que las calles adyacentes al recinto deportivo se encuentran cerradas desde la 1:00 de la tarde, por lo que recomendó a los conductores y a la población en general planificar sus rutas y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los jugadores, cuerpos técnicos, autoridades deportivas, personal arbitral y aficionados que acudirán al encuentro.