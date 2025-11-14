  1. Inicio
El 'Pescado' Bonilla resurge en el fútbol; esta vez en un torneo de cárceles

El exjugador del futbol nacional sigue jugando el deporte, solo que esta vez en un torneo que organizan las principales cárceles del país

  • 14 de noviembre de 2025 a las 17:26
El 'Pescado' Bonilla resurge en el fútbol; esta vez en un torneo de cárceles

Bonilla fue condenado el año pasado a 11 años de cárcel por tráfico de drogas.

 Foto: Internet

Tegucigalpa, Honduras.- La vida de Óscar 'Pescado' Bonilla dio un rotundo giro después de retirarse del fútbol. El exjugador hondureño se involucró en actividades ilícitas y ahora permanece en prisión, donde ha sido captado jugando al fútbol y saliendo campeón.

El exfutbolista de 47 años fue acusado por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas agravado y de pertenecer a una banda de narcotráfico denominada 'Los Halcones', la cual operaba en los departamentos de Gracias a Dios y Atlántida.

Óscar Armando Bonilla Fúnez, conocido como 'El Pescado', fue arrestado en enero del 2024 tras varios días de estar prófugo de la justicia. Fue detenido en una operación de inteligencia en el municipio de Tela, Atlántida.

En julio del año pasado, un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción condenó al 'Pescado' Bonilla a una pena de 11 años y tres meses de prisión por el delito de tráfico de droga agravado.

Reaparece jugando al fútbol en la cárcel

El 'Pescado' Bonilla ya lleva más de un año la prisión de Támara y en las últimas horas ha reaparecido haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol. El exfutbolista oriundo de Tocoa, Colón, fue captado jugando a la pelota.

El mediocampista, que jugó en tres de los cuatro equipos grandes de Honduras, reapareció jugando en un torneo de Centro Penales y salió campeón con el equipo de la cárcel de Támara.

El campeonato se disputó en el primer batallón de artillería bajo unas extremas medidas de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. La final se jugó este viernes y la ganó Támara.

Bonilla Fúnez, con el dorsal 11 en su espalda, luce distinto de cuando fue capturado por las autoridades. Su transformación física es notoria, con menos peso y con un corte de pelo más bajo.

El ex futbolista multicampeón del fútbol hondureño comenzó su carrera deportiva en 1998 con la camiseta del Platense, equipo con el que debutó en la Liga Nacional de Honduras. Luego pasó por otros clubes como el Olimpia, Marathón, Real España, Victoria, Real Sociedad y Parrillas One, institución en la que se retiró.

'Pescado' Bonilla, que dio el salto al extranjero en el 2001 militando en el Bella Vista de Uruguay, siendo su única experiencia como legionario, se dedicó a la ganadería en Tela una vez se retiró del fútbol.

Óscar Bonilla ganó ocho títulos de la Liga Nacional del fútbol hondureño, seis con el Olimpia y dos con la indumentaria del Marathón.

