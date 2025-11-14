El 'Pescado' Bonilla resurge en el fútbol; esta vez en un torneo de cárceles

Tegucigalpa, Honduras.- La vida de Óscar 'Pescado' Bonilla dio un rotundo giro después de retirarse del fútbol. El exjugador hondureño se involucró en actividades ilícitas y ahora permanece en prisión, donde ha sido captado jugando al fútbol y saliendo campeón. El exfutbolista de 47 años fue acusado por el Ministerio Público por el delito de tráfico de drogas agravado y de pertenecer a una banda de narcotráfico denominada 'Los Halcones', la cual operaba en los departamentos de Gracias a Dios y Atlántida.

Óscar Armando Bonilla Fúnez, conocido como 'El Pescado', fue arrestado en enero del 2024 tras varios días de estar prófugo de la justicia. Fue detenido en una operación de inteligencia en el municipio de Tela, Atlántida. En julio del año pasado, un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción condenó al 'Pescado' Bonilla a una pena de 11 años y tres meses de prisión por el delito de tráfico de droga agravado.

Reaparece jugando al fútbol en la cárcel

El 'Pescado' Bonilla ya lleva más de un año la prisión de Támara y en las últimas horas ha reaparecido haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol. El exfutbolista oriundo de Tocoa, Colón, fue captado jugando a la pelota. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El mediocampista, que jugó en tres de los cuatro equipos grandes de Honduras, reapareció jugando en un torneo de Centro Penales y salió campeón con el equipo de la cárcel de Támara. El campeonato se disputó en el primer batallón de artillería bajo unas extremas medidas de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas. La final se jugó este viernes y la ganó Támara.