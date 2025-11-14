  1. Inicio
  2. · Deportes

Eliminatoria de Concacaf: Selecciones que clasificaran y las que irán a repechaje

La eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial United 2026 está en su fase final, solo falta una fecha y ya hay varias eliminadas

  • 14 de noviembre de 2025 a las 12:11
Eliminatoria de Concacaf: Selecciones que clasificaran y las que irán a repechaje

La selección de Honduras se complicó luego de caer ante Nicaragua.

 Foto: Mauricio Ayala

Tegucigalpa, Honduras.- Las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial United 2026 llegaron a la última jornada y todavía queda mucho por definirse en los tres grupos, con algunos equipos sorprendentes que están a un paso de hacer historia y otros que pifiaron en el mismo día como Honduras, Costa Rica y Guatemala.

Se sabe de antemano que los tres primeros lugares clasificarán de forma directa a la Copa del Mundo, no obstante Concacaf tendrá dos representantes en el repechaje intercontinental por lo que la última jornada será crucial.

"Piojo" Herrera revela el responsable de derrota de Costa Rica: “¿Que hago güey?”

De momento Jamaica (Grupo B) y Panamá (Grupo A) están adentro de la repesca, quedando fuera alguno del encuadre hondureño y es a priori el que se quedará sin lugar ya que los del B y A sumaron puntos vitales. Hay algo seguro y es que tanto Jamaica o Curazao podrían estar en ese repechaje.

Del grupo C, hay posibilidades, pero dependerá de varios escenarios que se puedan presentar en el último partido. Si Haití gana a Nicaragua, el repechaje para Costa Rica es casi imposible y si Honduras gana, dependiendo de lo que hagan los haitianos, podría irse al Mundial o al repechaje.

Si Honduras no va al Mundial, estos jugadores no seguirán y los cambios que habrá en la Bicolor

Eliminatoria de Concacaf

GRUPO A

Surinam es sin duda una de las grandes sorpresas de la Eliminatoria y llega a la jornada final en el primer puesto y depende de sí mismo para clasificar al Mundial por primera vez en su historia. El conjunto del país sudamericano visitará al eliminado Guatemala y una victoria obligaría a Panamá a ganarle al también eliminado El Salvador por goleada. Tiene dos goles más de diferencia a su favor, por lo que a igualdad de puntos (ambos tienen 9) clasificaría Surinam.Respecto al tema de repechaje, a priori este es uno de los grupos que metería una selección al repechaje, por ahora está Panamá en ese sitio con sus nueve puntos.

GRUPO B

Curazao es la otra gran revelación que está a un paso de su debut mundialista. El conjunto dirigido por Dick Advocaat sacará pasaje si le gana o empata con Jamaica en la última jornada el próximo martes. Si pierde, quedará en el segundo lugar.Respecto al repechaje, tanto Curazao como Jamaica están casi certificando ese pasaje aunque en la última jornada se enfrenten entre sí en Kingston por ese boleto al Mundial.

GRUPO C

La zona más pareja, con tres equipos todavía con posibilidades. Honduras (8 puntos) lidera con dos goles de diferencia a su favor sobre Haití (también 8 puntos). Costa Rica (6) también está en pelea y cierra en casa contra la 'H'. Los hondureños clasificarán si le ganan a los ticos y Haití, que juega ante el ya eliminado Nicaragua, triunfa por menos de tres goles.El repechaje en este grupo es el de menos probabilidades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias