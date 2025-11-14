Eliminatoria de Concacaf: Selecciones que clasificaran y las que irán a repechaje

Tegucigalpa, Honduras.- Las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial United 2026 llegaron a la última jornada y todavía queda mucho por definirse en los tres grupos, con algunos equipos sorprendentes que están a un paso de hacer historia y otros que pifiaron en el mismo día como Honduras, Costa Rica y Guatemala. Se sabe de antemano que los tres primeros lugares clasificarán de forma directa a la Copa del Mundo, no obstante Concacaf tendrá dos representantes en el repechaje intercontinental por lo que la última jornada será crucial.

De momento Jamaica (Grupo B) y Panamá (Grupo A) están adentro de la repesca, quedando fuera alguno del encuadre hondureño y es a priori el que se quedará sin lugar ya que los del B y A sumaron puntos vitales. Hay algo seguro y es que tanto Jamaica o Curazao podrían estar en ese repechaje. Del grupo C, hay posibilidades, pero dependerá de varios escenarios que se puedan presentar en el último partido. Si Haití gana a Nicaragua, el repechaje para Costa Rica es casi imposible y si Honduras gana, dependiendo de lo que hagan los haitianos, podría irse al Mundial o al repechaje.

Eliminatoria de Concacaf

