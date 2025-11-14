Eliminatoria de Concacaf: Selecciones que clasificaran y las que irán a repechaje

Tegucigalpa, Honduras.- Las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial United 2026 llegaron a la última jornada y todavía queda mucho por definirse en los tres grupos, con algunos equipos sorprendentes que están a un paso de hacer historia y otros que pifiaron en el mismo día como Honduras, Costa Rica y Guatemala.
Se sabe de antemano que los tres primeros lugares clasificarán de forma directa a la Copa del Mundo, no obstante Concacaf tendrá dos representantes en el repechaje intercontinental por lo que la última jornada será crucial.
De momento Jamaica (Grupo B) y Panamá (Grupo A) están adentro de la repesca, quedando fuera alguno del encuadre hondureño y es a priori el que se quedará sin lugar ya que los del B y A sumaron puntos vitales. Hay algo seguro y es que tanto Jamaica o Curazao podrían estar en ese repechaje.
Del grupo C, hay posibilidades, pero dependerá de varios escenarios que se puedan presentar en el último partido. Si Haití gana a Nicaragua, el repechaje para Costa Rica es casi imposible y si Honduras gana, dependiendo de lo que hagan los haitianos, podría irse al Mundial o al repechaje.
Eliminatoria de Concacaf
GRUPO A
Surinam es sin duda una de las grandes sorpresas de la Eliminatoria y llega a la jornada final en el primer puesto y depende de sí mismo para clasificar al Mundial por primera vez en su historia. El conjunto del país sudamericano visitará al eliminado Guatemala y una victoria obligaría a Panamá a ganarle al también eliminado El Salvador por goleada. Tiene dos goles más de diferencia a su favor, por lo que a igualdad de puntos (ambos tienen 9) clasificaría Surinam.Respecto al tema de repechaje, a priori este es uno de los grupos que metería una selección al repechaje, por ahora está Panamá en ese sitio con sus nueve puntos.
GRUPO B
Curazao es la otra gran revelación que está a un paso de su debut mundialista. El conjunto dirigido por Dick Advocaat sacará pasaje si le gana o empata con Jamaica en la última jornada el próximo martes. Si pierde, quedará en el segundo lugar.Respecto al repechaje, tanto Curazao como Jamaica están casi certificando ese pasaje aunque en la última jornada se enfrenten entre sí en Kingston por ese boleto al Mundial.
GRUPO C
La zona más pareja, con tres equipos todavía con posibilidades. Honduras (8 puntos) lidera con dos goles de diferencia a su favor sobre Haití (también 8 puntos). Costa Rica (6) también está en pelea y cierra en casa contra la 'H'. Los hondureños clasificarán si le ganan a los ticos y Haití, que juega ante el ya eliminado Nicaragua, triunfa por menos de tres goles.El repechaje en este grupo es el de menos probabilidades.