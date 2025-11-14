"Piojo" Herrera revela el responsable de derrota de Costa Rica: “¿Que hago güey?”

Willemstad, Curazao.- Con un solitario gol de Frantzy Pierrot, la selección de Haití dio un gran paso hacia el Mundial de 2026 al vencer por 1-0 a una desdibujada Costa Rica que con ese resultado quedó al borde de la eliminación.

Con esta victoria y solo una jornada por jugar, Haití tomó el liderato del Grupo C de la eliminatoria de la Concacaf, con 8 puntos, los mismos que tiene Honduras tras caer este jueves 2-0 en su visita a Nicaragua, que suma 4 enteros. Costa Rica totaliza 6 puntos.

Solo el primer lugar del grupo se clasificará al Mundial y todo se definirá el próximo martes en la última jornada cuando Haití reciba a Nicaragua y Costa Rica a Honduras. El gol de Pierrot fue suficiente para que Haití se impusiera a una Costa Rica que al mando del entrenador mexicano Miguel Herrera ha mostrado muy poco fútbol en la eliminatoria, un patrón que se repitió este jueves y obligó a los ticos a buscar el gol con balones aéreos en los últimos minutos.

Haití, con transiciones rápidas y posesión de la pelota fue mejor en la primera parte que un conjunto costarricense de poca claridad en el medio campo, escasa tenencia y que lució lento en la cancha artificial del estadio Ergilio Hato, de Curazao, donde los haitianos ejercen como locales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Keylor Navas voló a mano cambiada y evitó el golazo al ángulo del centrocampista haitiano del Wolverhampton inglés Jean Bellegarde, pero no pudo hacer nada al 44 cuando Frantzy Pierrot marcó el 1-0 a bocajarro en el área chica al culminar una buena jugada de asociación por la derecha. La única ocasión de Costa Rica en el primer tiempo fue un ingreso al área del goleador del New York City estadounidense Alonso Martínez, cuyo remate fue rechazado con una mano salvadora del portero Johnny Placide, quien se erigió como figura de su equipo en el segundo tiempo. Con sus atajadas, Placide negó el gol en dos ocasiones a Manfred Ugalde y en otra a Alonso Martínez, en momentos en que Costa Rica ya había mandado a la mayoría de los jugadores al área en la búsqueda desesperada del empate. A falta de elaboración de fútbol, Costa Rica lo intentó al cierre del partido con balones aéreos en busca del espigado zaguero Kendall Waston, quien terminó jugando de delantero, pero no consiguió el empate que le hubiera dejado dependiendo de sí mismo para clasificarse.

