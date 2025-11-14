Jorge Salomón: "se tiene que ir a ganar a Costa Rica"

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras recibió un duro golpe ante Nicaragua, cuyo partido caímos por marcador 2-0 y en el que perdimos la oportunidad de estirar la ventaja en el primer lugar del grupo C de la Eliminatoria Mundialista.

Un día después de la caída en Nicaragua, Honduras aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde Jorge Salomón, presidente de la Federación de Fútbol de Honduras, dio la cara tras la derrota.

Salomón mostró positivismo a pesar de perder ante Nicaragua, dejó claro que La H buscará el triunfo en Costa Rica y comentó el estado de ánimo de los futbolistas hondureños luego del 2-0 en el Estadio Nacional de Managua. Dura derrota ante Nicaragua: "Fue un partido de final, teníamos que jugar seis finales. Ayer jugamos la quinta final, queremos felicitar a Nicaragua porque hizo un gran partido, un gran juego. Ahora vamos la sexta final y esa final es la que nos tiene que clasificar al final. Ustedes han visto que cada jornada ha sido diferente en toda la Eliminatoria. Nos toca trabajar duro para pensar en esa final que vamos a jugar en San José. Tenemos confianza para lograr este objetivo".

Se mantiene la esperanza y la fe. ¿Se puede lograr? "La adversidad es parte de la vida, se tiene que ir a ganar a Costa Rica, se tiene que ganar el partido, hay varios resultados que pueden funcionar, seguimos primeros de grupo, está de lado nuestro la clasificación, no dependemos de un tercero y tenemos que buscar la clasificación. Cada partido que hemos jugado han sido diferentes, el equipo está bien, no fue el mejor partido de Honduras, pero sabemos de la capacidad que tenemos, de la entrega. Estos guerreros van a ir a Costa Rica a pelear. Lógicamente Costa Rica es un gran equipo". La afición hondureña ha perdido la esperanza: "Que no pierdan las esperanzas, la fe la tenemos todos, seguimos primero de grupo, estamos ahí, dependemos de nosotros mismos, tenemos que sacar el resultado para ir al Mundial. Debemos de estar unido, la clasificación se va a decidir en el último partido. En esa línea estamos y con esa línea vamos a seguir, hay que mantener la fe y unión como país. Depende de nosotros alcanzarla". ¿Qué decirle a la gente que duda mucho sobre un triunfo ante Costa Rica? "Los partidos son diferentes, el partido de ayer que no se jugó bien, así que sabemos de la capacidad que tiene la Selección, hay capacidad en el grupo, hay unión en el grupo, hay que sacar el resultado, cada partido ha sido diferente. Hay que mantener la fe viva, es un partido difícil. Muchos consideraron que el partido ante Nicaragua era fácil, pero no fácil. Honduras va a ir a luchar a Costa Rica para sacar el resultado. Nadie ha bajado los brazos, estamos juntos, unidos como grupo para ir a buscar la clasificación".