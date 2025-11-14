Honduras confirma otra baja para partido ante Costa Rica por la eliminatoria

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras sufrió una sensible baja de cara al duelo decisivo ante Costa Rica, correspondiente a la última fecha de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El defensor central Getsel Montes no podrá participar tras acumular tarjetas amarillas en el partido frente a Nicaragua, disputado en el Estadio Nacional de Managua. Su ausencia representa un golpe importante para el esquema defensivo de Reinaldo Rueda.

Montes venía siendo una de las piezas más sólidas de la zaga hondureña, destacando por su liderazgo, anticipación y juego aéreo. Su nivel con el Herediano de Costa Rica le había permitido consolidarse como titular indiscutible en la H. Sin embargo, la acumulación de amonestaciones lo deja fuera del cierre eliminatorio, en un momento clave para los intereses del equipo.

La preocupación en la afición no es menor, ya que Honduras enfrentará a una Costa Rica que llega con la necesidad de sumar y con una ofensiva que exige máxima concentración. La ausencia de Montes obliga al cuerpo técnico a replantear la estructura defensiva y evaluar alternativas que puedan ofrecer seguridad y solvencia. Ante esta situación, Reinaldo Rueda maneja varias opciones para sustituir al defensor central. La primera es Devron García, quien aporta fortaleza física. Su perfil encaja como reemplazo natural en la zona central.