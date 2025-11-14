  1. Inicio
Con cara de pocos amigos llegan jugadores de Honduras tras derrota con Nicaragua

Los seleccionados de Honduras arribaron al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa luego de haber sido superados por Nicaragua en la penúltima jornada de la eliminatoria

  • 14 de noviembre de 2025 a las 15:29
Los seleccionados de Honduras arribaron al aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa luego de haber sido superados por Nicaragua en la penúltima jornada de la eliminatoria

 Fotos: Alex Pérez
Edson Danilo Palacios fue uno de los primeros jugadores que salió en el aeropuerto, pero se quedó en una esquina, aislado de las cámaras y la prensa.
Se le sumaron Denis Meléndez y Cristopher 'Búho' Meléndez, pero no salieron de inmediato, estaban esperando a sus demás compañeros para abordar el bus junto al grupo.
Así salieron los futbolistas de la Selección de Honduras con rostros serios y cabizbajos tras aterrizar en suelo catracho luego de la dura derrota ante Nicaragua.
Kervin Arriaga es uno de los más señalados por la prensa, ya que en España expresó que si Honduras clasificaba al Mundial ante Nicaragua, pediría descanso contra Costa Rica.
Los jugadores no llegaron nada contentos al Aeropuerto Toncontín y es que no es para menos... la Bicolor se complicó la clasificación al Mundial 2026.
"Todos estamos golpeados, no lo esperábamos", expresó Reinaldo Rueda en su llegada a territorio catracho luego de hacer un penoso encuentro ante Nicaragua.
Marcelo Santos no pudo jugar ante los nicas por lesión y así regresó al país para poder recuperarse y ser parte del trascendental encuentro ante Costa Rica el próximo martes.
Jorge Álvarez fue uno de los que no tuvo minutos ante Nicaragua, pero se espera que ante Costa Rica pueda sumar minutos y sea el creador de juego en el mediocampo catracho.
Así llegó José Mario Pinto a Honduras luego de ser descartado ni uniformado en el duelo en Managua. El futbolista de Olimpia tuvo que ver el encuentro desde la grada del Estadio Nacional de Nicaragua.
Erick "Yio" Puerto fue otro de los descartes de Reinaldo Rueda ante Nicaragua. El segundo máximo goleador de la Liga Nacional de Honduras vive su primera concentración con la Bicolor.
El gesto de Reinaldo Rueda: el DT de Honduras se tomó el tiempo de tomarse fotografías con los pocos aficionados que llegaron al aeropuerto para recibir a los seleccionados.
Dereck Moncada se convirtió en el futbolistas más joven en debutar con la camisa de la Selección de Honduras luego de ingresar al minuto 72 en Managua, pero no fue rapado por sus compañeros.
El mismo caso de Machuca Ramírez, quien ingresó en el lugar de Jorge 'El Toro' Benguché, pero tampoco fue rapado como es costumbre cada vez que un hondureño debuta con la camiseta de la Bicolor.
Honduras juega ante Costa Rica el próximo martes en San José a las 7 de la noche y será un partido de vida o muerte para los catrachos. No tienen chances de fallar si quieren clasificar a la Copa del Mundo.
