¡Bellezas! Son 15 bicicletas las que se sortearán en la Vuelta

Tegucigalpa, Honduras.- Si estar en la Vuelta ya es una satisfacción inmensa, hay una inspiración extra que motiva a todos los pedaleros inscritos: las bicicletas que se regalan en cada edición. Este año, por supuesto, no será la excepción. Un total de 15 bicicletas están listas para ser entregadas a los participantes que se vean favorecidos por el azar en la fiesta de este domingo 16 de noviembre.

"En la Vuelta siempre se gana. Imagínense hacer lo que nos gusta y, además, tener la posibilidad de ganar una de estas bicicletas", dijo ayer la representante de Bike Mart, Gennie Flores, al presentar oficialmente las codiciadas bicicletas que la tienda regala para que sean sorteados en la decimocuarta edición de la Vuelta EL HERALDO. ¿Cómo será el mecanismo? Son siete bicicletas de ruta, cuatro de montaña y cuatro híbridas las que se estarán regalando este domingo en los actos de premiación, una vez termine la competencia en la pista del anillo periférico. "Su número es como su boleto. Si se va y lo deja con alguien, se ganará la bici en caso de ser elegido. Si no está el número y no está el ciclista, allí sí está perdido", explicó Gennie antes de invitar a la gente a que participe en la competencia. Las bicicletas son de la marca panameña Rali, la española Orbea y la estadounidense Specialized. "Por ejemplo, las híbridas son como más versátiles. Se pueden utilizar en pavimento, pero también en calles con grava", apuntó con alegría Flores.

¡A disfrutar de la fiesta!

Todos los competidores debidamente inscritos participarán en el sorteo. Los dedos se cruzarán y las plegarias llegarán porque todos van a querer escuchar su número para pasar al escenario a reclamar la mejor amiga de los pedaleros: la bicicleta. ¡Que las suerte les sonría en la tómbola!